Para leigos: o que é Bitcoin e como essa 'moeda digital' funciona

Satoshi Nakamoto, o enigmático criador do Bitcoin, voltou ao centro das discussões globais após o jornal americano "The New York Times" (NYT) afirmar ter o conhecimento da sua verdadeira identidade. A polêmica apenas reforçou o mistério em torno de sua principal criação: uma moeda digital que existe exclusivamente na internet e que desafia o sistema financeiro tradicional.

De forma simples, o Bitcoin é um dinheiro eletrônico. A grande diferença é que ele não é emitido ou controlado por um banco central ou governo, como o real ou o dólar. Funciona em uma rede descentralizada, o que significa que as transações são feitas diretamente entre as pessoas, sem a necessidade de um intermediário.

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Imagine enviar dinheiro para um amigo sem passar por um banco. Com o Bitcoin, essa transferência é registrada em uma espécie de livro-caixa público e compartilhado, que não pode ser alterado. Essa tecnologia é a base de tudo e se chama blockchain.

Como a rede se mantém segura?

O blockchain é a espinha dorsal do Bitcoin. Pense nele como uma corrente de blocos, onde cada bloco contém um registro de várias transações. Uma vez que um bloco é adicionado à corrente, ele não pode ser removido ou modificado, garantindo a segurança e a transparência do sistema.

Para que novas transações sejam validadas e adicionadas a esse livro-caixa, computadores de alta potência ao redor do mundo competem para resolver problemas matemáticos complexos. Esse processo é chamado de “mineração”. Como recompensa por esse trabalho, os mineradores recebem novos bitcoins, que é como a moeda é criada.

As principais características do Bitcoin são:

Descentralização: não possui uma autoridade central de controle.

Oferta limitada: só existirão 21 milhões de unidades no total.

Transparência: todas as transações são públicas e podem ser verificadas.

Segurança: a criptografia torna a rede extremamente difícil de ser fraudada.

Hoje, o Bitcoin é usado principalmente como um ativo de investimento, semelhante ao ouro, devido à sua oferta finita e à sua volatilidade de preço. Também é aceito como forma de pagamento por um número crescente de empresas e serviços online, funcionando como uma alternativa ao dinheiro tradicional em transações globais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.