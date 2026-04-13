A hierarquia militar: entenda as patentes de coronel, major e general

Termos como coronel, major e general fazem parte do noticiário, mas a diferença entre eles nem sempre é clara. Entender a estrutura de postos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) ajuda a decifrar a organização e a linha de comando dessas instituições.

A estrutura militar é dividida em postos, para oficiais, e graduações, para praças. Os oficiais são responsáveis pelo comando e pela gestão, enquanto as praças executam as ordens. A hierarquia funciona como uma pirâmide, com menos pessoas nos cargos mais altos, garantindo uma cadeia de comando clara e eficiente em todas as operações.

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Cada uma das três Forças Armadas possui suas próprias nomenclaturas, mas a estrutura de poder é equivalente. No Exército, por exemplo, a carreira de um oficial começa no posto de aspirante a oficial e pode chegar, no auge, ao posto de general de exército, o mais alto em tempos de paz.

Como funciona a hierarquia?

Os postos dos oficiais são organizados em círculos hierárquicos, que agrupam diferentes níveis de responsabilidade. Conhecer essa divisão simplifica a compreensão do sistema como um todo.

No topo da carreira estão os oficiais generais, responsáveis pelo alto comando. No Exército, a ordem decrescente é:

General de Exército: o posto máximo, comanda grandes unidades e ocupa cargos estratégicos.

General de Divisão: comanda uma divisão, que é um agrupamento de brigadas.

General de Brigada: é o primeiro posto do generalato e comanda uma brigada.

Abaixo, na categoria de oficiais superiores, estão patentes bastante conhecidas e que exercem comando direto de unidades. São elas:

Coronel: geralmente comanda um regimento ou batalhão, as principais unidades táticas.

Tenente-Coronel: atua como subcomandante de um batalhão ou em funções de estado-maior.

Major: comanda subunidades ou trabalha em funções administrativas e de planejamento.

E na Marinha e na Aeronáutica?

Embora os nomes mudem, a estrutura de responsabilidade é similar nas outras Forças. Na Marinha, os postos equivalentes aos generais são Almirante de Esquadra, Vice-Almirante e Contra-Almirante. Já os oficiais superiores são o Capitão de Mar e Guerra (coronel), Capitão de Fragata (tenente-coronel) e Capitão de Corveta (major).

Na Aeronáutica, o generalato corresponde aos postos de Tenente-Brigadeiro do Ar, Major-Brigadeiro e Brigadeiro. Os postos de oficiais superiores, por sua vez, têm a mesma nomenclatura do Exército: coronel, tenente-coronel e major.

A ascensão na carreira não é automática. Para subir de um posto para outro, o militar precisa cumprir requisitos como tempo de serviço, avaliações de desempenho e aprovação em cursos específicos de aperfeiçoamento e de altos estudos militares. O caminho de major a coronel, e depois a general, é um dos mais seletivos.

É importante notar que a Polícia Militar, embora tenha uma estrutura hierárquica semelhante, com postos como soldado, sargento, major e coronel, não pertence às Forças Armadas. As PMs são forças auxiliares e de reserva do Exército, subordinadas aos governos estaduais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.