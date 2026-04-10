Quem são os 'donos' da Lua? Entenda o que diz o direito espacial

Apesar das bandeiras fincadas em sua superfície, a Lua não tem dono. O satélite natural da Terra é considerado um patrimônio de toda a humanidade, e nenhum país pode reivindicar sua posse. Essa regra foi estabelecida pelo Tratado do Espaço Exterior, um acordo internacional assinado em 1967, em plena Guerra Fria, e que serve até hoje como a principal base do direito espacial, ratificado por mais de 110 nações.

A nova corrida espacial, impulsionada por nações como China e Índia e por empresas privadas, reacendeu o debate sobre o tema. O tratado, no entanto, continua válido e define os princípios que governam as atividades dos países na exploração e uso do espaço, incluindo a Lua e outros corpos celestes.

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O que diz o Tratado do Espaço?

O acordo foi desenhado para garantir que a exploração espacial ocorresse de forma pacífica e beneficiasse todos os países. Seus pontos fundamentais são claros e diretos:

Não apropriação: o espaço, incluindo a Lua, não pode ser objeto de apropriação nacional por reivindicação de soberania, uso, ocupação ou qualquer outro meio.

Uso pacífico: é proibida a instalação de bases militares, testes de armas ou a colocação de armas de destruição em massa na órbita da Terra ou em corpos celestes.

Liberdade de exploração: todos os países têm o direito de explorar o espaço livremente, desde que seja para o bem e no interesse de todas as nações.

Responsabilidade: cada país é responsável por suas atividades espaciais, sejam elas governamentais ou realizadas por entidades não governamentais.

E a bandeira fincada na Lua?

As bandeiras dos Estados Unidos deixadas na Lua pelas missões Apollo são atos simbólicos, semelhantes a fincar uma bandeira no topo do Monte Everest ou na Antártida. Elas representam a conquista e a presença humana no local, mas não configuram uma reivindicação de território — e, segundo especialistas, provavelmente já foram descoloridas pela intensa radiação solar. O próprio governo americano reconhece que o gesto não lhes concede qualquer direito de propriedade sobre o satélite.

A exploração de recursos e o debate atual

O ponto mais complexo do tratado é a exploração de recursos naturais, como minérios e hélio-3, um potencial combustível para fusão nuclear. O texto de 1967 proíbe a reivindicação do "terreno", mas não é explícito sobre a extração e a posse dos recursos contidos nele. Essa brecha tem gerado debates intensos.

Para tentar resolver a questão, os Estados Unidos lideraram a criação dos Acordos de Artemis, um conjunto de princípios para a exploração lunar assinado por dezenas de países, incluindo o Brasil. O acordo propõe a criação de "zonas de segurança" para evitar interferências em operações de extração. Críticos, no entanto, argumentam que isso pode ser uma forma de reivindicar áreas de forma indireta, desafiando o espírito do tratado original.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.