Guia para combater fake news no grupo da família sem iniciar uma guerra

Grupos de família no WhatsApp podem se transformar rapidamente em um campo minado de notícias falsas, gerando discussões e mal-estar. Esses ambientes estão entre os principais canais de disseminação de desinformação. Com o fluxo intenso de informações, saber como abordar um parente que compartilhou um boato sem causar um conflito é uma habilidade cada vez mais necessária. A boa notícia é que existem maneiras eficientes de fazer isso.

O segredo é focar no combate à desinformação, não em vencer uma discussão. Adotar uma postura empática e estratégica aumenta as chances de que a pessoa ouça e entenda o seu ponto, sem se sentir atacada. A abordagem correta pode, inclusive, incentivar outros membros do grupo a checarem os fatos antes de compartilhar.

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5 passos para desmentir notícias falsas com respeito

Não responda por impulso: a primeira reação ao ver uma fake news pode ser de raiva ou frustração. No entanto, responder de imediato e com emoção raramente funciona. O ideal é respirar fundo e esperar alguns minutos antes de tomar qualquer atitude. Isso evita que a conversa comece com um tom agressivo e que você perca a razão. Verifique a fonte da informação: antes de qualquer coisa, confirme se a informação é realmente falsa. Faça uma busca rápida nos principais portais de notícias do país ou consulte diretamente agências de checagem especializadas, como Aos Fatos, Lupa e Agência Comprova. Se não encontrar a notícia em nenhum veículo confiável, a chance de ser um boato é altíssima. Tenha um link confiável em mãos para apresentar o contraponto. Chame a pessoa no privado: expor o erro de alguém na frente de todo o grupo pode ser visto como um ataque pessoal e colocar a pessoa na defensiva. A melhor abordagem é chamar o parente em uma conversa privada. Uma mensagem simples e direta funciona melhor e demonstra respeito, abrindo espaço para um diálogo produtivo. Seja didático e não acuse: na conversa privada, evite acusações diretas. Em vez de dizer "você compartilhou uma notícia falsa", tente algo como: "Oi, tudo bem? Vi aquele link que você mandou, mas fui pesquisar e parece que não é verdade. Olha o que encontrei sobre o assunto". Essa abordagem foca no conteúdo, e não em quem o compartilhou. Apresente o fato correto no grupo: após conversar no privado, você pode corrigir a informação no grupo de forma neutra. Compartilhe o link da notícia verdadeira ou da checagem e escreva algo simples, como: "Pessoal, sobre aquele assunto que comentaram, a informação correta é esta aqui". Assim, você alerta os outros membros sem apontar dedos para ninguém.

Dica extra: use a tecnologia a seu favor

Para agilizar a verificação, existem ferramentas que ajudam diretamente no WhatsApp. Chatbots de checagem, como a Fátima (da Aos Fatos), permitem que você envie o link ou o texto suspeito e receba uma análise rapidamente, tornando o processo mais simples e direto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.