Por que a Colômbia se tornou um destino tão querido pelos brasileiros

A Colômbia se consolidou como um dos destinos preferidos dos brasileiros na América do Sul, e o motivo vai muito além das praias caribenhas de Cartagena. Cidades como a capital Bogotá e a inovadora Medellín entraram de vez no roteiro de quem busca uma viagem internacional com cultura vibrante, boa gastronomia e, principalmente, custos que cabem no bolso.

Essa mudança de percepção é resultado de uma profunda transformação social e de segurança no país nas últimas décadas. A imagem de um lugar perigoso deu lugar à de um destino acolhedor e cheio de vida. Hoje, caminhar pelo bairro de La Candelaria, em Bogotá, ou usar o teleférico como transporte público em Medellín é uma experiência segura e fascinante.

O que explica essa popularidade?

Um dos principais atrativos é o custo de viagem acessível. Despesas com alimentação, hospedagem e passeios costumam ser significativamente menores em comparação com outros destinos internacionais, inclusive dentro da própria América do Sul. Em 2024, o fluxo de turistas brasileiros para o país cresceu 8%, consolidando a Colômbia como escolha cada vez mais popular.

Além do preço, a diversidade de atrações surpreende. A Colômbia oferece um cardápio variado de experiências que atendem a diferentes perfis de viajantes. Enquanto Cartagena encanta com sua cidade murada histórica e o mar do Caribe, outros locais ganham destaque por seus próprios méritos.

Bogotá, a cerca de 2.640 metros de altitude, é o coração cultural do país. A cidade abriga museus importantes, como o Museu do Ouro, além de uma cena gastronômica em plena expansão e uma vida noturna agitada. É um destino ideal para quem gosta de roteiros urbanos e históricos.

Já Medellín é o símbolo da resiliência colombiana. A cidade, que já foi uma das mais perigosas do mundo, hoje é referência em inovação urbana e turismo comunitário. A Comuna 13, por exemplo, transformou seu passado de violência em um vibrante circuito de arte de rua, música e dança, atraindo visitantes de todo o mundo.

A proximidade com o Brasil também facilita a viagem, com voos diretos partindo de São Paulo, Brasília e Manaus para destinos como Bogotá, Cartagena e Medellín. A facilidade do idioma, já que o espanhol é compreensível para falantes de português, é outro fator que contribui para que os brasileiros se sintam mais à vontade para explorar o país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.