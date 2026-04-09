Além da gasolina: 7 produtos do seu dia a dia que vêm do petróleo

Quando se fala em petróleo, a imagem que costuma vir à mente é a do posto de gasolina. No entanto, a importância dessa matéria-prima vai muito além dos combustíveis que movimentam carros, motos e caminhões. Da hora em que você acorda até o momento de dormir, diversos produtos derivados do petróleo estão presentes na sua rotina, muitas vezes de formas que nem imaginamos.

O petróleo bruto passa por um processo de refino que o separa em diferentes componentes, conhecidos como frações. Cada uma dessas frações serve de base para a indústria petroquímica criar uma infinidade de itens essenciais no dia a dia. A seguir, veja uma lista com sete exemplos que mostram como essa matéria-prima está em quase tudo.

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1. Plásticos

Talvez o derivado mais conhecido, o plástico está em toda parte. Garrafas de água, embalagens de alimentos, componentes de celulares, peças de automóveis e brinquedos são apenas alguns exemplos. Polímeros como o polietileno e o polipropileno são a base para essa versatilidade.

2. Cosméticos e produtos de higiene

Pode parecer estranho, mas a base de muitos produtos de beleza vem do petróleo. A vaselina e a parafina líquida, por exemplo, são usadas em batons, cremes hidratantes, óleos corporais e até em alguns tipos de shampoo para dar consistência e brilho.

3. Medicamentos

A indústria farmacêutica também depende do petróleo. Compostos petroquímicos, como o benzeno, são utilizados na produção de diversos medicamentos, incluindo alguns analgésicos. Muitas cápsulas de remédios e pomadas também utilizam componentes derivados.

4. Roupas e tecidos sintéticos

As etiquetas de muitas roupas revelam a presença de fibras sintéticas como poliéster, nylon, acrílico e elastano. Todas elas são polímeros criados a partir de compostos do petróleo, valorizados por sua durabilidade, elasticidade e baixo custo de produção.

5. Fertilizantes agrícolas

O petróleo desempenha um papel crucial na produção de alimentos. O gás natural é a principal matéria-prima para a fabricação de amônia, que por sua vez é a base da maioria dos fertilizantes nitrogenados usados na agricultura moderna.

6. Asfalto

As ruas e estradas por onde os veículos circulam são pavimentadas com asfalto, um resíduo viscoso e escuro do processo de refino do petróleo. Ele funciona como um ligante que une agregados como areia e brita, criando uma superfície resistente e impermeável.

7. Detergentes e produtos de limpeza

Os agentes que removem gordura e sujeira de pratos, roupas e superfícies, conhecidos como surfactantes, são frequentemente fabricados a partir de petroquímicos. Eles permitem que a água se misture com o óleo, facilitando a limpeza de forma eficaz.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.