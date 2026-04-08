Quanto custa um tratamento com aparelho invisível? Compare com o tradicional

Corrigir o sorriso com um aparelho quase imperceptível já é uma realidade para muitos brasileiros, mas a principal dúvida ainda gira em torno do custo. A popularização dos alinhadores invisíveis trouxe uma alternativa moderna aos tradicionais bráquetes metálicos, mas os valores podem variar bastante dependendo da tecnologia e da complexidade de cada caso.

O tratamento ortodôntico é sempre um investimento, e entender as diferenças de preço e os benefícios de cada opção é fundamental para tomar a melhor decisão. Ambos os métodos são eficazes para alinhar os dentes, mas atendem a necessidades e orçamentos distintos.

Leia Mais

Aparelho invisível: discrição e tecnologia

Os alinhadores invisíveis são placas transparentes e removíveis, feitas sob medida para cada paciente a partir de um escaneamento digital da arcada dentária. O custo total do tratamento geralmente fica entre R$ 4.000 e R$ 20.000, dependendo da marca do alinhador, da duração e da complexidade do problema a ser corrigido.

Casos mais simples, que exigem poucas trocas de placas, tendem a ficar na faixa de preço inferior. Já tratamentos longos e complexos podem ultrapassar os R$ 15.000. As principais vantagens que justificam o investimento são:

Estética: são praticamente imperceptíveis no sorriso.

Conforto: não possuem peças metálicas que podem machucar a boca.

Higiene: podem ser removidos para comer e escovar os dentes, facilitando a limpeza.

Previsibilidade: o resultado final pode ser visualizado em uma simulação 3D antes mesmo de começar.

Aparelho fixo: eficiência e versatilidade

O aparelho fixo tradicional, com seus bráquetes colados aos dentes, continua sendo uma das soluções mais eficientes e acessíveis. O valor do tratamento completo, incluindo a instalação e as manutenções mensais, costuma variar de R$ 2.000 a R$ 7.000. Modelos com bráquetes estéticos (de porcelana ou safira) podem ter um custo um pouco mais elevado.

Este método é indicado para praticamente todos os tipos de desalinhamento dentário, desde os mais simples até os mais severos, que exigem grande movimentação dos dentes. Sua principal vantagem é a eficácia comprovada e o fato de não depender da disciplina do paciente para o uso, já que ele não pode ser removido em casa.

Qual escolher?

A escolha entre o alinhador invisível e o aparelho fixo depende de três fatores principais: a complexidade do caso, o orçamento disponível e o estilo de vida do paciente. Os alinhadores exigem disciplina para serem usados de 20 a 22 horas por dia, enquanto o fixo funciona de forma contínua.

A recomendação final deve ser sempre baseada na avaliação de um dentista. Somente o profissional poderá analisar a estrutura dentária, diagnosticar o problema corretamente e indicar qual tecnologia trará o melhor resultado para o seu sorriso e para o seu bolso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.