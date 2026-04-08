Inimigos do barulho: conheça leis que protegem vizinhos em condomínios

Viver em condomínio exige jogo de cintura, principalmente quando o barulho do vizinho ultrapassa os limites do bom senso. O que muitos não sabem é que o direito ao sossego é garantido por lei e existem caminhos claros para resolver o problema, antes que ele se transforme em um conflito maior.

A base para a boa convivência está no Código Civil (Lei nº 10.406/2002), especificamente no inciso IV do artigo 1.336. Ele estabelece que é dever do condômino não utilizar sua propriedade de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais moradores. Essa regra vale para qualquer hora do dia, e não apenas após as 22h, como o senso comum costuma ditar.

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Cada condomínio reforça essa norma em sua convenção e regimento interno. Esses documentos detalham os horários permitidos para ruídos, como os de obras ou festas, e as penalidades para quem desrespeita as regras. Portanto, o primeiro passo é sempre consultar o que diz o regulamento do seu prédio.

O conceito de “lei do silêncio” pode gerar confusão. Na verdade, não existe uma única lei federal com esse nome. O que há são leis municipais que estabelecem limites de decibéis para diferentes zonas da cidade e horários. No entanto, dentro de um condomínio, as normas internas prevalecem para a mediação desses conflitos.

O que fazer para resolver o problema?

Se o barulho do vizinho está incomodando, a recomendação é seguir uma ordem de ações que vai da mais amigável à mais enérgica. A primeira tentativa deve ser sempre uma conversa cordial. Muitas vezes, a pessoa não tem noção de que o ruído está vazando e se tornando um problema.

Caso o diálogo não funcione, o próximo passo é formalizar a queixa. Registre a reclamação no livro de ocorrências do condomínio ou diretamente com o síndico. É importante detalhar o tipo de barulho, o horário e a frequência. Essa documentação é fundamental caso a situação precise evoluir.

Com o registro em mãos, o síndico tem a obrigação de notificar o morador barulhento. Se a perturbação continuar, o condomínio pode aplicar multas, cujo valor geralmente aumenta em caso de reincidência, conforme previsto no regimento interno. Vale ressaltar que o próprio Código Civil estabelece que a multa não pode ser superior a cinco vezes o valor da contribuição condominial mensal.

Em situações extremas, quando nenhuma das alternativas anteriores surte efeito, o morador incomodado pode acionar a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. Em último caso, a questão pode ser levada à Justiça, com a apresentação das provas coletadas, como os registros de reclamação e testemunhas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.