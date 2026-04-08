Como ser um bom locador: 7 dicas para alugar seu imóvel com segurança

O recente caso envolvendo o ator Ary Fontoura, que entrou na justiça para cobrar uma dívida de aluguel, acendeu um alerta para proprietários de imóveis. A situação mostra que, mesmo em negociações que parecem seguras, problemas podem surgir. Alugar um imóvel é uma fonte de renda, mas exige preparo para evitar prejuízos e longas disputas judiciais.

Proteger o patrimônio e garantir uma relação tranquila com o inquilino começa muito antes da entrega das chaves. Medidas simples, focadas em documentação e análise, fazem toda a diferença para uma locação segura. O processo deve ser encarado com profissionalismo, minimizando riscos e dores de cabeça no futuro.

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Adotar uma postura preventiva é a melhor estratégia. Para ajudar nessa tarefa, separamos sete dicas fundamentais que todo locador deveria seguir para alugar seu imóvel com mais segurança e eficiência.

7 passos para uma locação segura

1. Análise criteriosa do inquilino

Antes de fechar negócio, investigue o histórico do potencial inquilino. Consulte serviços de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, para verificar se existem pendências financeiras. Peça comprovantes de renda que demonstrem capacidade de arcar com o aluguel e os encargos.

2. Contrato de aluguel bem definido

O contrato é o documento mais importante da locação. Ele deve ser claro e detalhado, especificando valores, datas de vencimento, multas por atraso e as responsabilidades de cada parte. Inclua cláusulas sobre a conservação do imóvel e as condições para a devolução ao final do período.

3. Vistoria completa do imóvel

Faça um laudo de vistoria minucioso antes da entrada do inquilino. Descreva o estado de conservação de todos os cômodos, pisos, paredes, instalações elétricas e hidráulicas. Anexar fotografias datadas ao documento é uma prática recomendada para evitar contestações na entrega das chaves.

4. Exija uma garantia locatícia

A Lei do Inquilinato prevê diferentes modalidades de garantia para proteger o proprietário em caso de inadimplência. As mais comuns são o fiador, a caução em dinheiro (cujo valor é definido por acordo entre as partes, sendo comum a prática de até três aluguéis), o seguro-fiança e a carta de fiança bancária.

5. Mantenha os documentos organizados

Guarde cópias de todos os documentos relacionados à locação, como contrato, laudo de vistoria, comprovantes de pagamento de aluguel e encargos. Essa organização é fundamental caso seja necessário acionar a justiça ou comprovar alguma informação.

6. Formalize toda a comunicação

Qualquer acordo ou notificação deve ser feito por escrito. Prefira comunicar-se com o inquilino por e-mail ou aplicativos de mensagem que permitam salvar o histórico da conversa. Isso cria um registro formal e evita mal-entendidos sobre o que foi combinado.

7. Conheça a Lei do Inquilinato

Entender os direitos e deveres de locadores e locatários, definidos pela Lei nº 8.245/91, é essencial. Conhecer regras importantes, como o prazo mínimo de 12 meses para reajuste do aluguel, as multas por quebra de contrato e as situações que permitem a retomada do imóvel, ajuda a tomar decisões corretas e a agir de acordo com a legislação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.