Como ser um bom locador: 7 dicas para alugar seu imóvel com segurança
Investir em um imóvel para alugar exige cuidados; veja como escolher o inquilino certo, elaborar um contrato claro e evitar dores de cabeça no futuro
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O recente caso envolvendo o ator Ary Fontoura, que entrou na justiça para cobrar uma dívida de aluguel, acendeu um alerta para proprietários de imóveis. A situação mostra que, mesmo em negociações que parecem seguras, problemas podem surgir. Alugar um imóvel é uma fonte de renda, mas exige preparo para evitar prejuízos e longas disputas judiciais.
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Proteger o patrimônio e garantir uma relação tranquila com o inquilino começa muito antes da entrega das chaves. Medidas simples, focadas em documentação e análise, fazem toda a diferença para uma locação segura. O processo deve ser encarado com profissionalismo, minimizando riscos e dores de cabeça no futuro.
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Adotar uma postura preventiva é a melhor estratégia. Para ajudar nessa tarefa, separamos sete dicas fundamentais que todo locador deveria seguir para alugar seu imóvel com mais segurança e eficiência.
7 passos para uma locação segura
1. Análise criteriosa do inquilino
Antes de fechar negócio, investigue o histórico do potencial inquilino. Consulte serviços de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, para verificar se existem pendências financeiras. Peça comprovantes de renda que demonstrem capacidade de arcar com o aluguel e os encargos.
2. Contrato de aluguel bem definido
O contrato é o documento mais importante da locação. Ele deve ser claro e detalhado, especificando valores, datas de vencimento, multas por atraso e as responsabilidades de cada parte. Inclua cláusulas sobre a conservação do imóvel e as condições para a devolução ao final do período.
3. Vistoria completa do imóvel
Faça um laudo de vistoria minucioso antes da entrada do inquilino. Descreva o estado de conservação de todos os cômodos, pisos, paredes, instalações elétricas e hidráulicas. Anexar fotografias datadas ao documento é uma prática recomendada para evitar contestações na entrega das chaves.
4. Exija uma garantia locatícia
A Lei do Inquilinato prevê diferentes modalidades de garantia para proteger o proprietário em caso de inadimplência. As mais comuns são o fiador, a caução em dinheiro (cujo valor é definido por acordo entre as partes, sendo comum a prática de até três aluguéis), o seguro-fiança e a carta de fiança bancária.
5. Mantenha os documentos organizados
Guarde cópias de todos os documentos relacionados à locação, como contrato, laudo de vistoria, comprovantes de pagamento de aluguel e encargos. Essa organização é fundamental caso seja necessário acionar a justiça ou comprovar alguma informação.
6. Formalize toda a comunicação
Qualquer acordo ou notificação deve ser feito por escrito. Prefira comunicar-se com o inquilino por e-mail ou aplicativos de mensagem que permitam salvar o histórico da conversa. Isso cria um registro formal e evita mal-entendidos sobre o que foi combinado.
7. Conheça a Lei do Inquilinato
Entender os direitos e deveres de locadores e locatários, definidos pela Lei nº 8.245/91, é essencial. Conhecer regras importantes, como o prazo mínimo de 12 meses para reajuste do aluguel, as multas por quebra de contrato e as situações que permitem a retomada do imóvel, ajuda a tomar decisões corretas e a agir de acordo com a legislação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.