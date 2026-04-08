Por que os ingressos para shows estão tão caros? Entenda os custos
O preço final vai muito além do cachê do artista; taxas de serviço, aluguel do estádio e impostos pesam no valor que chega ao fã
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Conseguir um ingresso para um grande show internacional se tornou uma maratona, e o preço final na tela costuma ser o maior obstáculo. A cada nova venda de ingressos para eventos de alta demanda, o debate sobre os valores elevados se intensifica nas redes sociais. O que muitos não sabem é que o valor que chega ao consumidor é resultado de uma soma complexa que vai muito além do cachê pago ao artista.
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O preço de um ingresso é como um quebra-cabeça, onde cada peça representa um custo diferente. O cachê da banda ou do cantor é, de fato, a maior fatia, mas está longe de ser a única. A estrutura necessária para um espetáculo em um estádio ou grande arena envolve despesas gigantescas que são repassadas ao público.
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O que compõe o preço final do ingresso?
Entender a composição do valor ajuda a esclarecer por que a conta fica tão salgada. A complexa cadeia de produção e venda envolve diversos agentes, e todos precisam ser remunerados. O valor que você paga é distribuído entre várias frentes.
Custos de produção: um show de grande porte exige uma equipe com centenas de profissionais. Iluminação, som, telões de LED, efeitos especiais, segurança e logística de transporte de equipamentos pesam muito no orçamento. Cada detalhe do espetáculo tem um custo embutido.
Aluguel do local: estádios e grandes arenas cobram valores altíssimos pela locação. Esse custo fixo é dividido pelo número de ingressos disponíveis, impactando diretamente o preço unitário. Quanto maior e mais famoso o local, mais caro ele tende a ser.
Taxas de serviço ou conveniência: empresas como a Ticketmaster cobram uma "taxa de conveniência" ou "taxa de serviço" sobre cada ingresso vendido. Essa porcentagem geralmente varia entre 10% e 20% do valor do bilhete, dependendo do evento e da negociação com a promotora, e serve para cobrir os custos operacionais da plataforma de vendas, como tecnologia, servidores e pessoal.
Impostos e outras taxas: sobre o valor total ainda incidem impostos municipais e estaduais, além de possíveis taxas relacionadas a direitos autorais. Essa carga tributária também é repassada ao consumidor no preço final do ingresso.
Em eventos de alta demanda, algumas empresas também aplicam a chamada precificação dinâmica. Nesse modelo, os preços dos ingressos flutuam em tempo real, aumentando conforme a procura cresce, de forma semelhante ao que acontece com passagens aéreas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.