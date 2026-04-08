Alerta de pelo em casa: 5 dicas para conviver com seu pet sem sujeira

Quem tem um animal de estimação em casa conhece bem o desafio: pelos espalhados por sofás, roupas e tapetes. A boa notícia é que a convivência com seu pet não precisa ser sinônimo de sujeira constante. Com algumas práticas simples e as ferramentas certas, é possível manter o ambiente limpo e organizado sem grandes sacrifícios.

A mudança de hábitos na rotina de limpeza faz toda a diferença para controlar a situação. Adaptar pequenas tarefas diárias pode reduzir drasticamente o acúmulo de pelos, tornando a manutenção da casa mais fácil e rápida. O segredo está em agir de forma preventiva e utilizar truques eficientes.

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Como manter a casa livre de pelos

Escovação é fundamental: a principal estratégia é atacar o problema na fonte. Escovar o pelo do seu cão ou gato regularmente remove os fios soltos antes que eles se espalhem pela casa. A frequência ideal varia significativamente: animais de pelo curto podem ser escovados de duas a três vezes por semana, enquanto raças de pelo longo necessitam de escovação diária. Nos períodos de troca de pelagem, a frequência pode aumentar.

O aspirador de pó certo: um aspirador potente é seu maior aliado. Modelos com acessórios específicos para estofados e cantos facilitam a remoção de pelos de locais difíceis. Filtros HEPA, por exemplo, também ajudam a reter ácaros e outros alérgenos presentes na poeira e nos pelos, melhorando a qualidade do ar.

Truques para tecidos e móveis: para soluções rápidas no dia a dia, tenha sempre à mão um rolo adesivo. Uma alternativa barata e muito eficiente é usar uma luva de borracha, daquelas de limpeza. Basta umedecê-la levemente e passá-la sobre superfícies como sofás e poltronas. Os pelos grudam na borracha com facilidade.

A escolha dos materiais: alguns tecidos funcionam como verdadeiros ímãs de pelos. Se possível, dê preferência a materiais como couro, courino e microfibra de trama fechada, que são mais fáceis de limpar. Investir em capas laváveis para sofás e poltronas também simplifica muito a manutenção da higiene.

Purificador de ar como aliado: muitos pelos e partículas de pele morta ficam suspensos no ar antes de se depositarem nos móveis e no chão. Um purificador de ar com um bom filtro pode capturar essas partículas, reduzindo a quantidade de sujeira que se acumula no ambiente e ajudando a controlar alergias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.