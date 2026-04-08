É seguro viajar para o Oriente Médio? Veja os países que devem ser evitados
O Itamaraty emitiu alertas para 11 países da região; saiba quais são as áreas de risco e que cuidados tomar caso precise viajar
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A crescente tensão no Oriente Médio, intensificada em fevereiro deste ano, levou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, a emitir alertas para viajantes. A recomendação é clara: adiar ou cancelar viagens não essenciais para diversos países da região, devido ao risco de ataques e à instabilidade geral. Planejar uma viagem para a área exige, mais do que nunca, cautela e atenção às orientações oficiais.
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O cenário atual demanda uma análise cuidadosa dos destinos, mesmo daqueles tradicionalmente considerados seguros para turistas. A volatilidade pode mudar rapidamente, afetando voos, fechando fronteiras e colocando em risco a segurança de quem está na região. Portanto, antes de qualquer decisão, a consulta aos canais do governo, como o Portal Consular, é fundamental para obter as informações mais recentes.
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Países com alerta máximo de risco
O Itamaraty desaconselha totalmente as viagens não essenciais para 11 países e territórios da região: Irã, Israel, Palestina, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. A lista inclui destinos turísticos populares como Dubai (EAU) e Doha (Catar). A orientação é que brasileiros evitem esses locais por qualquer motivo não urgente. Quem já estiver na região deve seguir as diretrizes das autoridades locais e manter contato constante com a embaixada ou consulado brasileiro mais próximo.
Além dos países listados, áreas de fronteira de nações vizinhas, como o Egito, podem apresentar riscos elevados e devem ser evitadas. A instabilidade não se limita aos pontos de conflito direto, podendo gerar repercussões em toda a região.
Cuidados essenciais para quem precisa viajar
Para quem tem uma viagem essencial e inadiável para o Oriente Médio, algumas medidas de segurança são indispensáveis para minimizar os riscos. A principal delas é se manter informado constantemente sobre o cenário político e de segurança do país de destino. Além disso, o Itamaraty recomenda as seguintes ações:
Cadastro oficial: registre sua viagem no sistema do Itamaraty para que o governo brasileiro saiba de sua presença na região e possa prestar assistência consular em caso de emergência.
Seguro de viagem: contrate um seguro de viagem robusto, que ofereça cobertura para situações de conflito, evacuação médica e cancelamento de viagem. Verifique as cláusulas com atenção.
Validade dos documentos: verifique se seu passaporte e outros documentos de viagem têm validade de, no mínimo, seis meses.
Monitore a imprensa: acompanhe constantemente as notícias de fontes locais e internacionais confiáveis para se manter atualizado sobre a situação de segurança.
Evite aglomerações: mantenha distância de manifestações, protestos e grandes concentrações de pessoas, que podem se tornar alvos de violência.
Comunicação: mantenha familiares e amigos informados sobre seu paradeiro e tenha sempre à mão os contatos da embaixada ou consulado do Brasil.
Voos cancelados: em caso de cancelamento de voos, entre em contato imediatamente com a companhia aérea para buscar opções de remarcação ou reembolso.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.