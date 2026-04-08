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É seguro viajar para o Oriente Médio? Veja os países que devem ser evitados

O Itamaraty emitiu alertas para 11 países da região; saiba quais são as áreas de risco e que cuidados tomar caso precise viajar

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/04/2026 11:41

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É seguro viajar para o Oriente Médio? Veja os países que devem ser evitados
Dubai, um dos destinos turísticos populares na região, está entre os países com alerta máximo do Itamaraty para viagens não essenciais. crédito: Pexels/ Irshad Ahmad

A crescente tensão no Oriente Médio, intensificada em fevereiro deste ano, levou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, a emitir alertas para viajantes. A recomendação é clara: adiar ou cancelar viagens não essenciais para diversos países da região, devido ao risco de ataques e à instabilidade geral. Planejar uma viagem para a área exige, mais do que nunca, cautela e atenção às orientações oficiais.

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O cenário atual demanda uma análise cuidadosa dos destinos, mesmo daqueles tradicionalmente considerados seguros para turistas. A volatilidade pode mudar rapidamente, afetando voos, fechando fronteiras e colocando em risco a segurança de quem está na região. Portanto, antes de qualquer decisão, a consulta aos canais do governo, como o Portal Consular, é fundamental para obter as informações mais recentes.

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Países com alerta máximo de risco

O Itamaraty desaconselha totalmente as viagens não essenciais para 11 países e territórios da região: Irã, Israel, Palestina, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. A lista inclui destinos turísticos populares como Dubai (EAU) e Doha (Catar). A orientação é que brasileiros evitem esses locais por qualquer motivo não urgente. Quem já estiver na região deve seguir as diretrizes das autoridades locais e manter contato constante com a embaixada ou consulado brasileiro mais próximo.

Além dos países listados, áreas de fronteira de nações vizinhas, como o Egito, podem apresentar riscos elevados e devem ser evitadas. A instabilidade não se limita aos pontos de conflito direto, podendo gerar repercussões em toda a região.

Cuidados essenciais para quem precisa viajar

Para quem tem uma viagem essencial e inadiável para o Oriente Médio, algumas medidas de segurança são indispensáveis para minimizar os riscos. A principal delas é se manter informado constantemente sobre o cenário político e de segurança do país de destino. Além disso, o Itamaraty recomenda as seguintes ações:

  • Cadastro oficial: registre sua viagem no sistema do Itamaraty para que o governo brasileiro saiba de sua presença na região e possa prestar assistência consular em caso de emergência.

  • Seguro de viagem: contrate um seguro de viagem robusto, que ofereça cobertura para situações de conflito, evacuação médica e cancelamento de viagem. Verifique as cláusulas com atenção.

  • Validade dos documentos: verifique se seu passaporte e outros documentos de viagem têm validade de, no mínimo, seis meses.

  • Monitore a imprensa: acompanhe constantemente as notícias de fontes locais e internacionais confiáveis para se manter atualizado sobre a situação de segurança.

  • Evite aglomerações: mantenha distância de manifestações, protestos e grandes concentrações de pessoas, que podem se tornar alvos de violência.

  • Comunicação: mantenha familiares e amigos informados sobre seu paradeiro e tenha sempre à mão os contatos da embaixada ou consulado do Brasil.

  • Voos cancelados: em caso de cancelamento de voos, entre em contato imediatamente com a companhia aérea para buscar opções de remarcação ou reembolso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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