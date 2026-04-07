As tecnologias da NASA que saíram do espaço e hoje usamos no dia a dia

Enquanto a NASA está focada na missão Artemis II, que levou astronautas para a órbita da Lua, a curiosidade sobre a exploração espacial aumenta. O que pouca gente imagina é que a corrida espacial das últimas décadas deixou um legado que vai muito além de foguetes e satélites, impactando diretamente objetos que usamos todos os dias.

Para garantir a segurança e o sucesso das missões, a agência espacial norte-americana precisou desenvolver materiais mais resistentes, leves e eficientes. As soluções encontradas para desafios em ambientes extremos acabaram sendo adaptadas para o mercado de consumo, transformando desde a forma como dormimos até como nos alimentamos.

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De óculos mais duráveis a ferramentas práticas, conheça sete tecnologias desenvolvidas ou impulsionadas pela NASA que você provavelmente usa sem saber de sua origem espacial.

Lentes de óculos resistentes a arranhões: o plástico é mais leve que o vidro, mas risca com facilidade. Para proteger os visores dos capacetes dos astronautas de partículas espaciais, a NASA desenvolveu um revestimento especial. Essa mesma tecnologia é hoje aplicada na maioria das lentes de óculos, garantindo maior durabilidade. Amortecimento de tênis: Embora a NASA não tenha criado o tênis com amortecimento para as botas lunares, a tecnologia foi diretamente influenciada por suas inovações. Um ex-engenheiro da agência aplicou conceitos de absorção de impacto desenvolvidos para os capacetes dos astronautas para criar os famosos sistemas de amortecimento a ar, revolucionando os calçados esportivos. Travesseiro de espuma viscoelástica: conhecido como “espuma de memória”, o material foi criado para melhorar a proteção dos assentos das naves espaciais contra impactos. Sua capacidade de se moldar ao corpo e voltar à forma original o tornou ideal para travesseiros, colchões e até assentos de carro. Alimentos liofilizados: para alimentar os astronautas em longas missões, era preciso uma comida leve e que não estragasse. A liofilização, processo que retira a água dos alimentos a baixas temperaturas, foi aprimorada pela agência para esse fim. Hoje, a técnica é usada em cafés instantâneos, frutas e sopas. Filtros de água: a necessidade de purificar a água a bordo de naves espaciais levou ao desenvolvimento de filtros com carvão ativado e íons de prata. A tecnologia foi adaptada para criar os purificadores domésticos, que removem impurezas e melhoram a qualidade da água que bebemos. Termômetro infravermelho: para medir a temperatura de estrelas e planetas distantes sem contato físico, a NASA desenvolveu sensores infravermelhos. Essa mesma tecnologia permitiu a criação dos termômetros auriculares e, mais recentemente, os de testa, que se tornaram comuns para medições rápidas e higiênicas. Ferramentas sem fio: na Lua, os astronautas precisavam de uma ferramenta para perfurar e coletar amostras de rochas sem estarem presos a cabos. Em parceria com uma fabricante, a NASA ajudou a desenvolver um motor movido a bateria, abrindo caminho para furadeiras, parafusadeiras e aspiradores portáteis. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.