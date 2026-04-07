O que faz um prefeito? Entenda as funções e o poder do cargo

Entender o papel de um prefeito é fundamental para exercer a cidadania e cobrar melhorias para a cidade. O chefe do poder executivo municipal é a figura central na administração, responsável por transformar impostos em serviços essenciais que impactam diretamente o dia a dia de todos os cidadãos.

A principal função do prefeito é administrar os recursos do município, aplicando o dinheiro arrecadado em áreas prioritárias. Eleito para um mandato de quatro anos, com possibilidade de uma reeleição, ele comanda a gestão da máquina pública, nomeia secretários e supervisiona a execução de políticas públicas. Na prática, suas decisões definem a qualidade da saúde, educação, segurança e infraestrutura local.

Leia Mais

Saúde e educação

Na saúde, o prefeito é responsável pela gestão de hospitais e postos de saúde municipais. Isso inclui a contratação de médicos e enfermeiros, a compra de medicamentos e equipamentos e a organização de campanhas de vacinação. O bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade depende diretamente de sua administração.

Já na educação, sua responsabilidade se concentra na administração das creches e das escolas de ensino fundamental. Cabe a ele garantir a manutenção das unidades escolares, o fornecimento de merenda, o transporte de alunos e a valorização dos professores da rede municipal.

Transporte e urbanismo

O prefeito também cuida da organização da cidade. A gestão do transporte público, definindo tarifas e rotas de ônibus, é uma de suas atribuições. Além disso, ele é responsável pela manutenção de ruas e avenidas, o que envolve operações de tapa-buraco, e pela qualidade da iluminação pública e da coleta de lixo.

O planejamento urbano, que define as regras para construções e o uso do solo, também passa por sua aprovação. Essas decisões influenciam diretamente o crescimento ordenado do município e a qualidade de vida da população.

Finanças e gestão

Para realizar todas essas tarefas, o prefeito precisa gerir as finanças da cidade. Ele elabora a proposta de orçamento anual, que precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores. A arrecadação de impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o ISS (Imposto Sobre Serviços) é a principal fonte de receita.

O prefeito também tem o poder de sancionar ou vetar leis criadas pelos vereadores. Essa interação entre os poderes executivo e legislativo é crucial para o equilíbrio da administração municipal. Ele representa o município em negociações com os governos estadual e federal para buscar mais recursos e investimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.