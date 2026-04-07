7 tipos de cruzeiros para fazer no Brasil na temporada 2026/2027

A próxima temporada de cruzeiros na costa brasileira, a de 2026/2027, já gera expectativas e promete novidades para os viajantes. Prevista para começar entre outubro e novembro de 2026, a temporada se estenderá por cerca de seis meses, oferecendo roteiros que exploram desde o calor do Nordeste até as paisagens do Sul, além de escapadas para países vizinhos.

Entre as novidades, a temporada marcará a estreia do gigante MSC Virtuosa em águas brasileiras. As viagens partirão de sete portos de embarque: Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Maceió (AL), Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC) e Paranaguá (PR). Os navios funcionam como verdadeiras cidades flutuantes, oferecendo uma estrutura completa com restaurantes, piscinas, teatros e atividades para todas as idades, permitindo conhecer múltiplos destinos sem a preocupação de fazer e desfazer malas.

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Minicruzeiros pelo Sudeste: ideais para quem tem pouco tempo ou quer experimentar um cruzeiro pela primeira vez. Geralmente duram de três a quatro noites e partem de Santos ou do Rio de Janeiro, com paradas em destinos badalados como Búzios, Ilhabela e Ilha Grande.

Rumo ao Nordeste: para os amantes de sol e praias paradisíacas. Com duração de sete noites ou mais, esses roteiros partem do Sudeste e sobem a costa, visitando cidades como Salvador, Maceió e Recife. É uma imersão na cultura e nas belezas naturais da região.

Escapada internacional: alguns roteiros partem do Brasil e seguem para países vizinhos. As viagens para o Rio da Prata, com paradas em Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina), são clássicas e oferecem uma experiência cultural rica.

Réveillon em alto-mar: uma das experiências mais procuradas é passar a virada do ano a bordo. Muitos navios se posicionam na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, para proporcionar uma vista privilegiada do famoso espetáculo de fogos de artifício.

Folia a bordo: no período do Carnaval, navios temáticos levam os passageiros para o coração da festa. Com roteiros que incluem paradas estratégicas em Salvador ou no Rio de Janeiro durante os dias de folia, a diversão é garantida tanto no navio quanto em terra firme.

Navegando pela Amazônia: uma proposta diferente dos roteiros de costa, os cruzeiros fluviais pela bacia amazônica oferecem uma imersão na natureza. Com saídas de Manaus, essas expedições exploram rios como o Negro e o Solimões. É importante notar que esses cruzeiros operam durante todo o ano, com uma dinâmica própria e distinta da temporada marítima.

Descobrindo o Sul: com saídas de portos como Itajaí e Balneário Camboriú (SC), esses cruzeiros exploram o charme do sul do país. As rotas costumam incluir paradas em destinos como Porto Belo e podem se estender até Punta del Este, no Uruguai, unindo belas praias e sofisticação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.