Imposto de Renda 2026: veja o que mudou nas regras este ano

A Receita Federal divulgou no Diário Oficial da União as novas diretrizes para a declaração do Imposto de Renda de 2026. As alterações buscam simplificar o preenchimento para os contribuintes e ajustar os valores de isenção à realidade econômica atual, impactando diretamente milhões de brasileiros que precisam prestar contas ao leão.

A principal novidade é a atualização da faixa de isenção. O limite de rendimentos tributáveis para obrigatoriedade da declaração foi reajustado. Com a mudança, pessoas que receberam até R$ 35.584,00 em 2025 (ano-calendário da declaração) ficam dispensadas de apresentar o documento, um aumento significativo em relação ao teto anterior.

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Essa correção na tabela visa desonerar cidadãos com menor renda, que não precisarão mais se preocupar com o processo. A medida também ajusta os limites para outras faixas de contribuição, alterando as alíquotas aplicadas sobre os rendimentos.

O que mudou na prática?

Além da nova faixa de isenção, a Receita Federal implementou outras atualizações importantes. Uma delas é a inclusão de novas informações na declaração pré-preenchida, que agora busca dados de imóveis, doações e certas movimentações financeiras para facilitar o processo para quem tem conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Outra grande mudança é a obrigatoriedade de declarar ganhos com apostas esportivas, os chamados 'bets'.

Outro ponto de atenção está nas regras para dedução de despesas. O limite para gastos com educação por dependente foi reajustado, permitindo um abatimento maior no cálculo do imposto. Já as regras para despesas médicas permanecem sem um teto máximo de dedução, sendo possível abater o valor integral dos gastos comprovados.

Confira um resumo das principais alterações:

Limite de isenção: sobe para quem ganhou até R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis no ano anterior.

Apostas esportivas (bets): passa a ser obrigatório declarar rendimentos que ultrapassem R$ 28.467,20 anuais e saldos em plataformas acima de R$ 5 mil.

Declaração pré-preenchida: ampliada para incluir mais informações sobre imóveis, doações e algumas movimentações financeiras.

Dedução com educação: o valor máximo que pode ser abatido por dependente foi reajustado.

Restituição: o número de lotes foi reduzido de cinco para quatro, com a promessa de acelerar os pagamentos para a maioria dos contribuintes.

As mudanças já estão em vigor no programa gerador da declaração, que a Receita Federal liberou para download no dia 20 de março. O prazo para a entrega dos documentos em 2026 será de 23 de março a 29 de maio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.