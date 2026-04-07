Sua casa está pronta para o calor (ou frio)? 7 dicas para se preparar

As mudanças bruscas de temperatura não precisam pegar você de surpresa. Com alguns ajustes simples, é possível transformar seu lar em um refúgio de conforto térmico, seja para escapar do calor intenso ou para se aquecer nos dias mais frios. A preparação é a chave para garantir bem-estar e até economizar na conta de energia.

Pequenas alterações na decoração e na rotina fazem toda a diferença para manter a temperatura interna agradável durante todo o ano. Confira sete dicas práticas para adaptar sua casa às estações.

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1. Gerencie a luz natural com inteligência

As cortinas e persianas são suas maiores aliadas. No verão, mantenha-as fechadas durante as horas mais quentes do dia para bloquear a entrada de sol e evitar que os ambientes superaqueçam. No inverno, faça o oposto: abra tudo e deixe a luz solar entrar para aquecer naturalmente o espaço.

2. Vede portas e janelas

Frestas em portas e janelas são vilãs do conforto térmico. No calor, elas permitem a entrada de ar quente e a saída do ar refrigerado. No frio, o ar gelado entra e o aquecido escapa. Utilize vedantes adesivos ou protetores de porta para selar essas aberturas, uma solução barata e eficiente.

3. Ajuste a rotação dos ventiladores de teto

No verão, o ventilador de teto deve girar no sentido anti-horário, empurrando o ar para baixo e criando uma sensação de brisa refrescante. Já no inverno, invertendo a rotação para o sentido horário, ele puxa o ar frio de baixo e redistribui o ar quente que fica acumulado próximo ao teto.

4. Adapte os tecidos da casa

Troque os tecidos conforme a estação. No calor, opte por capas de almofada, lençóis e tapetes de fibras naturais e leves, como algodão e linho. Nos dias frios, invista em mantas de lã, tapetes felpudos e tecidos mais pesados, como veludo, que ajudam a reter o calor.

5. Aposte no poder das plantas

Ter plantas dentro de casa ajuda a umidificar e purificar o ar. Espécies com folhas grandes, como samambaia, jiboia, espada-de-são-jorge e lírio-da-paz, liberam umidade através da transpiração, o que pode ajudar a reduzir a sensação de calor no ambiente durante os dias mais secos.

6. Faça a manutenção dos equipamentos

Limpar os filtros do ar-condicionado regularmente é fundamental. A sujeira impede a passagem de ar, forçando o aparelho a trabalhar mais para resfriar o ambiente. O mesmo vale para aquecedores, que precisam estar com a manutenção em dia para funcionar de forma segura e eficiente. Consulte sempre um profissional certificado para manutenção de aquecedores a gás.

7. Cozinhe de forma estratégica

O fogão e o forno geram muito calor. Em dias quentes, evite usá-los nos horários de pico de temperatura. Prefira refeições frias, saladas ou pratos rápidos feitos no micro-ondas, cooktop ou air fryer, que geram menos calor que o forno convencional. No inverno, aproveite o forno para assar pães e bolos, pois o calor liberado ajuda a aquecer a cozinha e o restante da casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.