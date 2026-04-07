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Excesso de pelo? Quando a quantidade pode ser sinal de um problema

Dermatologistas explicam as causas do hirsutismo, condição que provoca crescimento de pelos em mulheres, e indicam os tratamentos mais eficazes

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
07/04/2026 10:42

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Excesso de pelo? Quando a quantidade pode ser sinal de um problema
Tratamentos estéticos como a remoção de pelos com lâminas são uma das opções para gerenciar o hirsutismo, condição que afeta muitas mulheres. crédito: Pexels / Castorly Stock

O crescimento de pelos escuros e grossos em áreas como rosto, peito e costas pode ir além de uma questão estética para muitas mulheres. Essa condição, conhecida como hirsutismo, frequentemente sinaliza um desequilíbrio hormonal subjacente, principalmente o excesso de hormônios masculinos, os andrógenos. Embora a quantidade de pelos varie muito de pessoa para pessoa, o surgimento repentino ou o aumento significativo deles merece atenção.

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Na maioria dos casos, o hirsutismo está ligado a outras condições de saúde. É importante entender o que pode estar por trás desse crescimento excessivo de pelos para buscar o diagnóstico correto e o tratamento mais adequado.

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Principais causas do hirsutismo

A causa mais comum para o aumento de pelos em mulheres é a síndrome dos ovários policísticos (SOP). Trata-se de um distúrbio hormonal que, além de provocar o hirsutismo, pode levar a ciclos menstruais irregulares, acne e dificuldade para engravidar. A condição afeta os ovários e a produção de hormônios, resultando em níveis mais altos de andrógenos.

Outros fatores também podem estar envolvidos. A genética desempenha um papel importante, e mulheres com histórico familiar da condição têm maior probabilidade de desenvolvê-la. Além disso, problemas nas glândulas adrenais, responsáveis pela produção de hormônios, ou o uso de certos medicamentos, como esteroides anabolizantes, podem desencadear o quadro.

Opções de tratamento

O tratamento do hirsutismo geralmente combina duas abordagens: o controle da causa hormonal e a remoção dos pelos já existentes. Um médico, seja dermatologista ou endocrinologista, poderá indicar o melhor caminho após uma avaliação detalhada, que pode incluir exames de sangue para medir os níveis hormonais.

Entre as opções de tratamento disponíveis, destacam-se:

  • Medicamentos: pílulas anticoncepcionais e medicamentos antiandrogênicos são frequentemente prescritos para regular os hormônios e reduzir o crescimento de novos pelos. Os resultados costumam aparecer após alguns meses de uso contínuo.

  • Tratamentos estéticos: métodos como a depilação a laser e a eletrólise oferecem soluções de longo prazo para a remoção dos pelos. Técnicas como cera, cremes depilatórios e lâminas também podem ser utilizadas para o controle estético imediato.

  • Mudanças no estilo de vida: para mulheres com SOP, a manutenção de um peso saudável por meio de dieta e exercícios pode ajudar a diminuir os níveis de andrógenos e melhorar os sintomas, incluindo o hirsutismo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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