Jalapão: roteiro de 5 dias pelo paraíso natural do estado do Tocantins

Explorar o Jalapão, no coração do Tocantins, é uma imersão em algumas das paisagens mais impressionantes do Brasil. Conhecido por suas águas cristalinas, dunas alaranjadas e os famosos fervedouros, o destino atrai viajantes em busca de aventura e contato com a natureza. A melhor época para visitar é durante a estação seca, de maio a setembro. Um roteiro de cinco dias é ideal para conhecer os principais atrativos da região sem pressa.

O planejamento é a chave para uma viagem tranquila. O ponto de partida para a expedição é Palmas, a capital do estado. A partir dali, o acesso ao Parque Estadual do Jalapão é feito principalmente por estradas de terra, o que exige um veículo com tração 4x4. Por essa razão, a maioria dos visitantes opta por contratar agências de turismo locais.

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Essas empresas cuidam de toda a logística, incluindo transporte, hospedagem, alimentação e ingressos para as atrações. Vale ressaltar que os roteiros podem variar conforme a agência contratada, mas a experiência é sempre focada nos principais pontos turísticos. Com um guia experiente, o viajante aproveita melhor o tempo e tem mais segurança nos trajetos.

Roteiro sugerido para 5 dias no Jalapão

Dia 1: Início da jornada

A aventura começa com a saída de Palmas em direção ao Jalapão. A primeira parada costuma ser na Lagoa do Japonês, com suas águas incrivelmente transparentes e formações rochosas. Ao final do dia, o grupo chega à cidade de Ponte Alta do Tocantins para pernoite, mas não sem antes contemplar a beleza da Pedra Furada, um dos cartões-postais da região.

Dia 2: Cachoeiras e o primeiro fervedouro

O segundo dia reserva um mergulho na Cachoeira da Velha, a maior em volume de água do Jalapão, seguida por um banho relaxante na Prainha do Rio Novo. A rota continua até a cidade de Mateiros, onde geralmente ocorre a primeira experiência em um fervedouro. Os fervedouros são nascentes de rios subterrâneos onde a pressão da água impede que as pessoas afundem.

Dia 3: O coração dos fervedouros

Este dia é dedicado a explorar alguns dos fervedouros mais famosos, como o do Ceiça, o primeiro a ser aberto para visitação, e o Bela Vista, que se destaca pelo tamanho e pela beleza. Cada um possui características únicas de cor e pressão da água, proporcionando sensações diferentes. O roteiro pode incluir ainda a Cachoeira da Formiga, de águas verde-esmeralda.

Dia 4: Dunas e pôr do sol

O grande destaque do dia é o pôr do sol nas Dunas do Jalapão, um espetáculo de cores com suas areias que chegam a até 90 metros de altura. Antes de subir as dunas, é comum uma parada na comunidade quilombola Mumbuca para conhecer o artesanato local feito de capim dourado. A noite é em São Félix do Tocantins.

Dia 5: Últimas paisagens e retorno

No último dia, o caminho de volta para Palmas ainda reserva surpresas. Uma parada no Fervedouro do Alecrim permite um último mergulho. A Serra da Catedral, com sua formação que lembra a fachada de uma igreja, é a parada final para fotos antes de encerrar a expedição na capital.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.