Os melhores apps e relógios para monitorar a saúde do seu coração

A recente popularidade de um exercício de apenas 14 minutos que promete proteger o coração fez muita gente buscar formas práticas de acompanhar a própria saúde cardiovascular. Felizmente, a tecnologia atual oferece ferramentas precisas, como relógios inteligentes e aplicativos de celular, que ajudam a monitorar os batimentos, a pressão e até a qualidade do sono.

Esses dispositivos se tornaram aliados importantes na prevenção de problemas e no estímulo a um estilo de vida mais saudável. Eles funcionam como um registro contínuo de dados vitais, permitindo que o usuário identifique padrões e possíveis alterações que merecem atenção médica, sem substituir a avaliação profissional.

Leia Mais

Relógios inteligentes: um laboratório no pulso

Os smartwatches modernos vão muito além de mostrar as horas. Equipados com sensores avançados, eles monitoram a frequência cardíaca ao longo do dia, durante o repouso e em atividades físicas. Alguns modelos conseguem até mesmo realizar um eletrocardiograma (ECG) simplificado, alertando para possíveis arritmias.

Outra função valiosa é a medição do nível de oxigênio no sangue (SpO2), um indicador importante da saúde respiratória e cardiovascular. O monitoramento do sono também é essencial, pois uma noite mal dormida pode impactar diretamente a pressão arterial e o bem-estar do coração. Relógios como o Apple Watch e o Samsung Galaxy Watch são referências nessas funcionalidades.

Aplicativos para complementar o cuidado

Se você ainda não tem um relógio inteligente, o próprio celular pode ajudar. Existem aplicativos que utilizam a câmera e o flash do aparelho para medir a frequência cardíaca com boa precisão, embora os resultados possam variar dependendo do modelo do smartphone e das condições de uso. Basta posicionar o dedo sobre a lente para que o sensor capte as pulsações.

Para quem precisa acompanhar a pressão arterial, alguns aplicativos permitem registrar as medições feitas em aparelhos tradicionais, criando um histórico detalhado que pode ser compartilhado com o médico. Veja algumas opções úteis:

Cardiograph: usa a câmera do celular para medir a frequência cardíaca de forma rápida e permite salvar os resultados para acompanhamento.

Qardio: sincroniza com medidores de pressão inteligentes, mas também permite o registro manual, criando gráficos e relatórios completos.

Sleep Cycle: analisa os padrões de sono por meio do microfone do celular, identificando roncos e interrupções que podem afetar a saúde do coração.

É fundamental lembrar que, embora úteis, os dados de aplicativos e relógios precisam ser validados com equipamentos médicos profissionais, principalmente no caso da pressão arterial. Essas ferramentas são complementares e não substituem a consulta médica regular. Caso os dispositivos detectem alterações significativas ou fora do padrão, procure um profissional de saúde para uma avaliação completa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.