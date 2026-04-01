Por que o Dia da Mentira é comemorado em 1º de abril? Conheça a origem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A tradição de pregar peças e contar mentiras inofensivas todo dia 1º de abril tem uma origem curiosa e bem mais antiga do que se imagina. Tudo começou na França, no século 16, por causa de uma grande mudança no calendário que confundiu muita gente e deu início ao costume que se espalhou pelo mundo.

Até então, o ano novo era comemorado por volta de 25 de março, com festas que se estendiam por uma semana e terminavam em 1º de abril. A celebração marcava a chegada da primavera no hemisfério norte. Isso mudou em 1564, quando o rei Carlos IX determinou que o ano novo seria comemorado em 1º de janeiro, fixando essa data como o início oficial do ano.

Leia Mais

A comunicação na época era lenta e imprecisa. Muitos franceses, seja por resistência à mudança ou por simplesmente não saberem da nova regra, continuaram a celebrar o ano novo na data antiga. Essas pessoas rapidamente se tornaram alvo de brincadeiras por parte daqueles que já seguiam o novo calendário.

Parentes e amigos enviavam convites para festas que não existiam ou davam presentes bizarros como forma de zombaria. Os que caíam nas pegadinhas passaram a ser chamados de “poissons d'avril”, ou “peixes de abril” em português, uma expressão que simbolizava alguém ingênuo e fácil de ser “pescado” ou enganado.

A pose de silêncio remete ao segredo e às 'mentirinhas' que marcam a tradição do Dia da Mentira, com origens no século 16. YuriArcurs

Como a tradição se espalhou pelo mundo?

O costume francês atravessou o Canal da Mancha e chegou à Grã-Bretanha no século 18. Os britânicos adotaram a prática com entusiasmo, que logo se popularizou por todo o país. A partir daí, a tradição começou a ganhar o mundo, principalmente por meio da influência cultural britânica em suas colônias.

Com o passar dos séculos, as brincadeiras se tornaram mais elaboradas. Jornais, rádios e, mais recentemente, grandes marcas e portais de notícias na internet entraram na onda. Todo ano, eles publicam notícias falsas e bem-humoradas para divertir o público e engajar sua audiência.

A referência ao “peixe de abril” ainda é forte na França, Itália e Bélgica. Nestes países, é comum que as crianças tentem pregar um peixe de papel nas costas de alguém sem que a pessoa perceba. A brincadeira, assim como a data, serve como um lembrete divertido de como uma mudança no calendário deu origem a uma tradição global.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.