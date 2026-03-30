Como funciona um barco a vapor como o Benjamim Guimarães?
Entenda a engenharia por trás da embarcação: como a queima da lenha gera energia para mover as rodas de pás e impulsionar o navio no rio.
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O Vapor Benjamim Guimarães, que retornou às águas do Rio São Francisco em junho de 2025, preserva uma engenharia de mais de um século. Mas como exatamente uma embarcação movida a lenha consegue navegar? O segredo está na transformação da energia térmica do fogo em movimento mecânico, um processo que parece complexo, mas segue uma lógica bastante clara.
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Diferente de barcos modernos, o motor a vapor não depende de combustíveis líquidos ou eletricidade. Sua força vem de um princípio físico simples: a expansão da água quando transformada em vapor. A embarcação é, na prática, uma grande máquina térmica flutuante que usa a pressão para gerar o impulso necessário para se mover no rio.
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Da lenha ao movimento: o coração do motor
O funcionamento pode ser entendido em etapas bem definidas. A primeira delas acontece na fornalha, onde a queima da lenha gera um calor intenso. Essa energia térmica é transferida para uma grande caldeira cheia de água, que é aquecida até o ponto de ebulição e se transforma em vapor.
Esse vapor, contido sob altíssima pressão na caldeira, é a fonte de toda a potência do navio. Ele é liberado de forma controlada através de tubulações que o levam até os cilindros do motor. Dentro dos cilindros, a força da expansão do vapor empurra pistões para frente e para trás em um movimento contínuo.
Esse movimento linear dos pistões é então convertido em um movimento rotativo por um conjunto de bielas e um eixo de manivelas, conhecido como virabrequim. O mecanismo funciona de maneira semelhante ao que acontece com os pedais de uma bicicleta, transformando o empurrão das pernas em um giro constante da roda.
A etapa final é a mais visível. O eixo giratório está conectado diretamente às icônicas rodas de pás, localizadas nas laterais ou na popa da embarcação. Conforme as rodas giram, suas pás mergulham na água e a empurram para trás, gerando o impulso que move o barco para a frente, em um ritmo constante e cadenciado.
Todo esse conjunto gera uma potência de 60 cavalos-vapor, permitindo que a embarcação alcance uma velocidade de até 12 km/h (cerca de 6,5 nós), um feito notável para uma tecnologia centenária.
Construído em 1913 nos Estados Unidos, o Benjamim Guimarães navegou primeiro no Rio Amazonas antes de ser transferido para o São Francisco. Hoje, ele não é apenas um museu vivo que preserva uma tecnologia fundamental para o desenvolvimento econômico mundial, mas também é a única embarcação a vapor do seu tipo ainda em funcionamento no mundo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.