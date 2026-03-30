5 benefícios da ameixa para a saúde que talvez você não conheça

Conhecida popularmente por sua capacidade de regular o intestino, a ameixa oferece um repertório de benefícios para a saúde que vai muito além. Rica em nutrientes essenciais, essa fruta versátil, seja fresca ou seca, atua como uma aliada poderosa na proteção do coração, no fortalecimento dos ossos e até no controle do açúcar no sangue. Seus compostos bioativos a transformam em um alimento funcional completo.

A versatilidade da ameixa permite seu consumo de diversas formas: in natura, em geleias, caldas ou como ingrediente em pratos doces e salgados. A versão desidratada, conhecida como ameixa seca, concentra ainda mais fibras e certos nutrientes, potencializando algumas de suas vantagens. O ideal é integrá-la a uma dieta equilibrada para aproveitar ao máximo suas propriedades.

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Veja cinco vantagens de incluir a ameixa na sua rotina, com base no que a ciência já descobriu:

1. Saúde dos ossos

A ameixa seca, em particular, tem se mostrado uma aliada promissora contra a perda de massa óssea. Estudos sugerem que seu consumo regular pode ajudar a prevenir a osteoporose, especialmente em mulheres na pós-menopausa, embora mais pesquisas sejam necessárias para validar plenamente esses efeitos. Isso se deve à sua combinação única de vitaminas e minerais, como a vitamina K, o boro e o potássio, que atuam em conjunto para manter a estrutura óssea forte.

2. Proteção para o coração

A fruta é uma excelente fonte de potássio, mineral fundamental para o controle da pressão arterial. Manter os níveis de pressão saudáveis é crucial para reduzir o risco de acidentes vasculares cerebrais (AVC) e outras doenças cardíacas. Além disso, seus antioxidantes, como os compostos fenólicos, ajudam a diminuir a inflamação e a proteger as artérias do acúmulo de placas de gordura.

3. Controle do açúcar no sangue

Apesar do sabor adocicado, a ameixa não provoca picos de glicose. Suas fibras solúveis retardam a absorção de açúcar pelo organismo após as refeições, o que ajuda a manter os níveis de glicemia estáveis. A fruta possui um baixo índice glicêmico, tornando-se uma opção segura e benéfica para quem precisa monitorar o açúcar no sangue.

4. Poder antioxidante

As ameixas de casca roxa escura são especialmente ricas em antocianinas, um tipo de flavonoide com forte ação antioxidante. Esses compostos combatem os radicais livres, moléculas que causam danos às células e contribuem para o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas, incluindo alguns tipos de câncer. Outras variedades da fruta, como as amarelas e vermelhas, também oferecem proteção por meio de diferentes compostos antioxidantes.

5. Melhora da digestão

Este é o benefício mais conhecido, e por um bom motivo. A ameixa é rica em fibras insolúveis, que aumentam o volume do bolo fecal, e em sorbitol, um açúcar natural com efeito laxativo suave. Essa combinação estimula os movimentos intestinais e combate a constipação de forma eficaz, promovendo a regularidade e a saúde do sistema digestivo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.