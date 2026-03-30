Roteiro de 5 dias pela Geórgia, o país encantador do Cáucaso

Planejar uma viagem para a Geórgia, o país localizado na fronteira entre a Europa e a Ásia, é mergulhar em um destino que surpreende a cada esquina. Com paisagens dominadas pelas montanhas do Cáucaso, uma história milenar e uma das tradições vinícolas mais antigas do mundo, o país oferece uma experiência autêntica e acessível. Um roteiro de cinco dias é ideal para explorar os principais encantos georgianos, começando pela capital, Tbilisi.

Reserve os dois primeiros dias para se perder por Tbilisi. O centro histórico é um labirinto de ruas de paralelepípedos, varandas de madeira coloridas e igrejas antigas. Suba de teleférico até a Fortaleza de Narikala para ter uma vista panorâmica da cidade e do rio Mtkvari. Ao descer, explore o bairro de Abanotubani, famoso por suas casas de banho de enxofre, e atravesse a moderna Ponte da Paz, um contraste arquitetônico fascinante.

No terceiro dia, faça uma viagem curta até Mtskheta, a antiga capital do país e um Patrimônio Mundial da UNESCO. A cidade fica a apenas 30 minutos de Tbilisi e abriga dois dos templos mais importantes da Geórgia: o Mosteiro de Jvari, cravado no topo de uma colina com uma vista espetacular, e a Catedral de Svetitskhoveli, o coração espiritual da nação.

O quarto dia é dedicado à aventura nas montanhas. Siga pela impressionante Estrada Militar Georgiana em direção a Kazbegi. O trajeto por si só já é uma atração, com paisagens de tirar o fôlego. O objetivo é chegar à Igreja da Trindade de Gergeti, um cartão-postal do país, situada a mais de 2.170 metros de altitude com o majestoso Monte Kazbek ao fundo. A caminhada ou o trajeto de 4x4 até a igreja é uma experiência inesquecível.

Para o último dia, explore a região de Kakheti, o berço do vinho georgiano. A cidade murada de Sighnaghi, conhecida como a "cidade do amor", é o lugar perfeito para degustar vinhos locais produzidos em ânforas de barro, uma técnica ancestral chamada qvevri. Aproveite para provar pratos típicos como o khachapuri, um pão recheado com queijo, e o khinkali, um tipo de dumpling de carne, antes de retornar a Tbilisi para o voo de volta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.