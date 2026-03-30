UFMG oferece serviços de saúde gratuitos à população; veja como usar

Moradores de Belo Horizonte e da região metropolitana podem ter acesso a serviços de saúde gratuitos ou a baixo custo oferecidos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A iniciativa, que abrange diversas especialidades, faz parte de um esforço da instituição para ampliar seu alcance e impacto social na comunidade, incluindo atendimentos no renomado Hospital das Clínicas.

Os atendimentos são uma oportunidade para a população receber cuidados de qualidade e, ao mesmo tempo, contribuem para a formação prática dos estudantes. Todos os procedimentos são realizados por alunos dos cursos de saúde, sempre com a supervisão atenta de professores e profissionais experientes da universidade, garantindo a segurança e a eficácia dos tratamentos.

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Quais serviços estão disponíveis?

A gama de atendimentos é ampla e varia conforme a faculdade ou o departamento, sendo que alguns são abertos à comunidade externa e outros restritos à comunidade universitária. Cada especialidade possui um processo de inscrição e triagem específico, sendo necessário verificar os requisitos antes de procurar o serviço. Entre os principais atendimentos abertos ao público, destacam-se:

Odontologia: A Faculdade de Odontologia é uma das mais procuradas e realiza atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Para se cadastrar, o interessado deve procurar um centro de saúde de Belo Horizonte. Oferece desde procedimentos básicos, como limpeza e restaurações, até tratamentos mais complexos. Alguns serviços especializados, como ortodontia e implantes, podem ter uma taxa de manutenção. Para mais informações, o telefone de contato é (31) 3409-2405.

Atendimento Hospitalar: O Hospital das Clínicas (HC) da UFMG é integrado ao SUS e atende especialidades de média e alta complexidade. O acesso aos serviços do HC geralmente ocorre por meio de encaminhamento da rede básica de saúde.

Como se inscrever e obter informações

Para ter acesso aos serviços, é fundamental acompanhar os canais de comunicação oficiais da UFMG e de suas respectivas faculdades. Não há um portal único para todas as inscrições, por isso o caminho é procurar diretamente a unidade responsável pelo atendimento desejado.

A melhor forma de encontrar informações atualizadas é consultar o portal de serviços da UFMG ou o site da faculdade responsável pelo atendimento. Para uma visão geral, acesse o portal ufmg.br/servicos/saude. Editais e chamadas públicas também são divulgados nos portais e nas redes sociais da universidade.

É importante notar que a maioria dos serviços exige um encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Verifique sempre os pré-requisitos, como faixa etária, condição de saúde específica ou comprovante de residência, que podem ser necessários para a participação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.