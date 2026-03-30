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Mercado spot vs. futuro: qual a diferença e o impacto no seu bolso

Do preço da gasolina ao cafezinho, saiba como essas duas modalidades de negociação de commodities afetam os preços dos produtos que você consome

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
30/03/2026 16:08

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Mercado spot vs. futuro: qual a diferença e o impacto no seu bolso
A dinâmica dos mercados spot e futuro impacta diretamente os preços e o poder de compra do consumidor brasileiro. crédito: Dave Garcia/ Pexels

O preço do cafezinho que você toma de manhã e o valor que paga para encher o tanque do carro são diretamente influenciados por dois tipos de negociação que acontecem longe do seu dia a dia: o mercado spot e o mercado futuro. Embora pareçam termos complexos, entender a diferença entre eles ajuda a decifrar por que os preços de produtos essenciais variam tanto.

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De forma simples, o mercado spot funciona como uma grande feira de negócios com entrega imediata. Nele, commodities como petróleo, soja e café são compradas e vendidas pelo preço do momento, para serem entregues quase instantaneamente. É o mercado do "aqui e agora".

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Se uma distribuidora de combustíveis precisa de gasolina com urgência, ela recorre ao mercado spot e paga o valor do dia. Esse preço é altamente sensível a notícias e eventos recentes, como um conflito em uma região produtora de petróleo ou uma quebra de safra inesperada.

O que é o mercado futuro?

Já o mercado futuro opera com base em contratos para o amanhã. Nele, compradores e vendedores negociam hoje o preço de uma mercadoria que só será entregue daqui a meses ou até anos. O objetivo é se proteger das variações de preço e garantir previsibilidade.

Uma grande rede de cafeterias, por exemplo, pode fechar um contrato futuro para comprar toneladas de café daqui a seis meses por um valor já definido. Assim, a empresa trava seu custo e evita surpresas caso uma geada afete a produção e eleve os preços no futuro.

Como isso afeta o seu bolso

A dinâmica entre esses dois mercados impacta diretamente os preços nas gôndolas e nas bombas de combustível. A volatilidade do mercado spot pode causar aumentos repentinos, enquanto o mercado futuro tende a estabilizar os custos para as indústrias, o que pode suavizar as altas para o consumidor final.

Para entender melhor, veja a principal diferença de cada um:

  • Mercado spot: reflete a urgência e as condições atuais de oferta e demanda. Quando você vê uma notícia sobre a alta imediata do petróleo, o impacto sentido na gasolina geralmente vem das negociações spot.

  • Mercado futuro: funciona como uma ferramenta de planejamento. As indústrias o utilizam para fixar custos e garantir o fornecimento de matéria-prima, o que ajuda a manter os preços dos produtos finais mais estáveis ao longo do tempo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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