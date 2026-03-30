Mpox: quais os primeiros sintomas e como diferenciar de outras doenças

A confirmação de novos casos de mpox em cidades de Minas Gerais colocou as autoridades de saúde em alerta e trouxe de volta a preocupação com a doença. Antes conhecida como varíola dos macacos, a infecção viral pode ser confundida com outras condições mais comuns, o que torna fundamental saber identificar seus sinais característicos para buscar ajuda médica rapidamente.

Inicialmente, os sintomas da mpox são parecidos com os de uma gripe forte. A pessoa pode apresentar febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas costas, além de um cansaço profundo. Este quadro inicial, que antecede o surgimento das lesões, geralmente dura de um a três dias e é uma fase de mal-estar generalizado.

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O sinal mais distintivo da mpox nesta primeira etapa, e que ajuda a diferenciá-la de outras viroses, é o inchaço dos gânglios linfáticos. Popularmente conhecidos como ínguas, eles podem aparecer no pescoço, nas axilas ou na virilha, indicando que o corpo está combatendo uma infecção mais específica.

Cerca de um a três dias após o início dos primeiros sintomas, começam a surgir as lesões na pele, que são o sintoma mais visível. A erupção cutânea geralmente começa no rosto e se espalha para outras partes do corpo, como as palmas das mãos e as solas dos pés. As lesões evoluem em estágios: primeiro surgem manchas planas, que se tornam elevações, depois bolhas com líquido claro, bolhas com pus e, finalmente, formam-se crostas que secam e caem.

Como diferenciar a mpox de outras doenças?

As lesões na pele podem gerar confusão, mas algumas características ajudam a distinguir a mpox de outras infecções bastante conhecidas:

Catapora ( varicela ): na catapora, as lesões aparecem em surtos e é comum ver feridas em diferentes estágios ao mesmo tempo no corpo (manchas, bolhas e cascas). Na mpox, todas as lesões evoluem de forma sincronizada, passando pelas mesmas fases juntas, além de serem geralmente mais profundas e uniformes em tamanho.

Sarampo: o sarampo também causa febre e erupções, mas as manchas são avermelhadas, não formam bolhas de pus e tendem a se unir, formando grandes áreas vermelhas. Além disso, o sarampo costuma vir acompanhado de tosse, coriza e olhos avermelhados.

Herpes: as lesões de herpes são geralmente agrupadas e localizadas em uma área específica, como ao redor da boca ou nos genitais. Elas costumam causar uma sensação de ardência ou formigamento antes de aparecer, o que não é comum na mpox.

Infecções bacterianas de pele: condições como o impetigo podem causar lesões com pus, mas geralmente não são precedidas por febre e mal-estar generalizado. Elas costumam ser uma infecção localizada na pele, sem os sintomas sistêmicos da mpox.

Em caso de suspeita, é fundamental procurar atendimento médico. Para mais informações, consulte fontes oficiais como o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde locais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.