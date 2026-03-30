Além das compras: um roteiro para um fim de semana no Paraguai

O Paraguai vai muito além das famosas lojas e shoppings que atraem milhares de brasileiros todos os anos. Conhecido principalmente pelo turismo de compras, o país vizinho oferece um roteiro rico em cultura, história e belezas naturais, ideal para uma viagem de fim de semana.

Explorar o que há além das vitrines revela um destino surpreendente. Tanto Ciudad del Este, na fronteira, quanto a capital Assunção, possuem atrações que valem a visita e mostram uma nova faceta do país. Com um planejamento simples, é possível combinar o útil ao agradável e voltar para casa com muito mais do que apenas mercadorias na bagagem.

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Ciudad del Este: natureza e engenharia

Ao cruzar a Ponte da Amizade, a primeira parada pode ser a Usina Hidrelétrica de Itaipu. A visita ao lado paraguaio oferece uma perspectiva diferente da grandiosidade da obra. Existem passeios que percorrem tanto a área externa quanto as instalações internas, detalhando o funcionamento da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

Para quem busca contato com a natureza, os Saltos del Monday são uma atração imperdível. Localizadas a poucos quilômetros do centro, as quedas d'água de 40 metros de altura formam um cenário impressionante. O parque ao redor conta com trilhas e mirantes que permitem observar a força das águas em meio à mata preservada, um verdadeiro refúgio natural.

Assunção: história e vida urbana

A capital paraguaia, localizada a cerca de 4 a 5 horas de carro de Ciudad del Este, reserva uma experiência cultural e histórica. Um dos principais cartões-postais é o Palacio de los López, a sede do governo. Embora a visita interna não seja permitida, sua arquitetura neoclássica e a iluminação noturna garantem belas fotos da área externa. Próximo dali, o Panteón Nacional de los Héroes guarda os restos mortais de figuras importantes da história do país.

Para sentir o ritmo da cidade, uma caminhada pela Costanera de Asunción é a melhor pedida. A avenida acompanha a margem do Rio Paraguai e é um ponto de encontro para moradores e turistas, especialmente no fim de tarde. O local é perfeito para relaxar, praticar esportes ou simplesmente observar o movimento.

A viagem pode ser completa com uma imersão na culinária local. O Mercado 4 oferece uma experiência autêntica, com barracas que vendem de tudo, incluindo pratos típicos como a sopa paraguaia e a chipa. É a oportunidade de conhecer os sabores e a cultura popular do Paraguai de uma forma mais profunda e saborosa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.