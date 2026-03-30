Gripe, resfriado ou Covid? Saiba como diferenciar os sintomas
Com o outono e a maior circulação de vírus respiratórios, é fácil confundir os quadros; veja um guia para entender as principais diferenças.
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Com o outono já estabelecido e o avanço da campanha de vacinação contra a gripe, surge uma dúvida comum: os sintomas que sinto são de gripe, resfriado ou Covid-19? Com diferentes vírus respiratórios circulando ao mesmo tempo, diferenciar os quadros se torna um desafio, mas observar os sinais pode ajudar a entender o que está acontecendo no corpo.
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Embora as três doenças afetem o sistema respiratório, a forma como se manifestam costuma ter particularidades. Saber reconhecê-las é importante para o tratamento adequado e para evitar a transmissão. Vale lembrar que existem vacinas disponíveis para a gripe e a Covid-19, que são ferramentas essenciais de proteção coletiva, enquanto para o resfriado comum não há imunizante específico.
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Como diferenciar os quadros mais comuns
O resfriado comum geralmente tem um início gradual. Os sintomas mais conhecidos são coriza, espirros e uma leve dor de garganta. A febre é rara e, quando aparece, costuma ser baixa. O mal-estar é presente, mas normalmente não impede a realização das atividades diárias.
Já a gripe, causada pelo vírus influenza, costuma ser mais intensa e repentina. A febre alta, acima de 38°C, é um dos principais sinais, acompanhada de fortes dores no corpo, dor de cabeça e cansaço extremo. A tosse seca e a dor de garganta também são frequentes e mais acentuadas.
A Covid-19, por sua vez, apresenta um leque de sintomas muito variado. Pode ir desde quadros leves, parecidos com um resfriado, até casos graves. A perda de olfato e paladar, embora menos comum com as novas variantes, ainda é um diferencial importante. Fadiga intensa e falta de ar são sinais de alerta que exigem mais atenção.
Para facilitar a identificação, veja um guia rápido comparando os principais sintomas:
Febre: rara no resfriado, alta e súbita na gripe, e variável na Covid-19.
Dores no corpo: leves no resfriado, intensas na gripe e de intensidade variável na Covid-19.
Cansaço: discreto no resfriado, muito intenso na gripe e um dos sintomas mais persistentes na Covid-19.
Tosse: geralmente leve no resfriado, seca e persistente na gripe, e pode ser seca ou com catarro na Covid-19.
Dor de cabeça: incomum no resfriado, forte na gripe e frequente na Covid-19.
Espirros: comuns no resfriado, raros na gripe e na Covid-19.
É importante destacar que a sobreposição de sintomas pode ser grande, e apenas testes de diagnóstico específicos podem confirmar com certeza se o quadro é de gripe, Covid-19 ou outro vírus respiratório.
Independentemente dos sintomas, a recomendação geral é manter a hidratação e o repouso. O mais importante é observar a evolução do quadro. Caso os sintomas piorem ou surja dificuldade para respirar, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.