Quem pode tomar a vacina da gripe de graça? Veja a lista de grupos

A campanha nacional de vacinação contra a gripe já está em andamento em todo o Brasil. Milhões de pessoas que integram os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde podem receber o imunizante gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A mobilização busca reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, especialmente antes do período de maior circulação do vírus, que ocorre nos meses mais frios.

Nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a campanha segue até o dia 31 de maio, com a meta de vacinar ao menos 90% do público-alvo. Já na Região Norte, a vacinação ocorrerá no segundo semestre, devido às particularidades climáticas da região.

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A vacina oferecida na rede pública é segura e protege contra as principais cepas do vírus que circularam no último ano no Hemisfério Sul. A recomendação é que a imunização ocorra anualmente, pois a composição do imunizante é atualizada para garantir sua eficácia contra as novas variantes do vírus.

O público-alvo da campanha é amplo e inclui pessoas de diferentes faixas etárias e com condições de saúde específicas, que são mais vulneráveis a desenvolver quadros graves da doença. A estratégia visa proteger os mais suscetíveis antes do aumento da circulação do vírus.

Quem pode receber a vacina da gripe de graça?

Confira a lista completa dos grupos prioritários que têm direito à vacinação gratuita na rede pública de saúde:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

Idosos com 60 anos ou mais;

Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

Trabalhadores da área da saúde;

Professores de escolas públicas e privadas;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente;

Profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;

Trabalhadores portuários;

População privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Para se vacinar, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um posto de vacinação com um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação, se a tiver em mãos. Alguns grupos, como os de pessoas com comorbidades, podem precisar de um documento que comprove sua condição, como laudos ou receitas médicas.

Quem não faz parte do público-alvo pode encontrar a vacina disponível em clínicas e laboratórios da rede privada. Os valores e a disponibilidade variam conforme o estabelecimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.