Vai viajar para o Egito? O que saber antes de embarcar na viagem
Dicas de segurança, vistos, costumes locais e os melhores roteiros; veja um guia completo para planejar sua viagem dos sonhos sem imprevistos
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Planejar uma viagem para o Egito desperta a imaginação com imagens de pirâmides, faraós e tesouros milenares. Para que a experiência seja inesquecível, organizar os detalhes práticos antes do embarque é fundamental. A boa notícia é que o processo é mais simples do que parece, exigindo atenção principalmente ao visto, às regras de segurança e aos costumes locais.
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O primeiro passo é a documentação. Brasileiros precisam de visto para entrar no país, que pode ser obtido de três formas. A mais prática é o "visa on arrival", solicitado diretamente no aeroporto de chegada, que exige o pagamento de uma taxa de US$ 30 em dinheiro (dólar americano, euro ou libra esterlina). O pagamento deve ser feito obrigatoriamente em espécie nos guichês do aeroporto, não sendo aceitos cartões. Outra alternativa é solicitar o e-Visa (visto eletrônico) através do portal oficial do governo egípcio, com processamento em até 7 dias úteis. A terceira opção é solicitar o visto com antecedência na embaixada do Egito no Brasil. Em ambos os casos, o passaporte deve ter validade mínima de seis meses. O visto de turista tem validade de 30 dias e é recomendável levar comprovante de hospedagem e passagem de volta.
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Dicas de segurança e saúde
O Egito é um destino turístico consolidado, mas cuidados básicos garantem uma viagem tranquila. Prefira contratar guias credenciados para os passeios e evite andar por áreas desconhecidas sem companhia durante a noite. Mantenha seus pertences sempre à vista, especialmente em locais movimentados como mercados e estações de trem.
Em relação à saúde, a principal recomendação é consumir apenas água engarrafada e evitar gelo em bebidas. Para viajantes do Brasil, é exigido o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela (CIVP). Tenha cautela com alimentos vendidos na rua, leve uma pequena farmácia com medicamentos básicos e tenha um seguro de viagem com boa cobertura para lidar com qualquer imprevisto.
Costumes locais e o que vestir
Respeitar a cultura local enriquece a experiência. O Egito é um país de maioria muçulmana, e vestir-se de forma mais conservadora é um sinal de respeito, principalmente ao visitar mesquitas e locais sagrados. Mulheres devem considerar levar lenços para cobrir a cabeça e usar roupas que cubram ombros e joelhos. Para os homens, calças compridas são mais adequadas nesses ambientes.
Negociar preços é uma prática comum nos mercados e lojas, conhecida como pechincha. Faça isso de forma amigável. A gorjeta, ou "bakshish", também faz parte da cultura e é esperada por diversos serviços, desde carregadores de malas a guias turísticos.
Roteiros para todos os gostos
Organizar o roteiro ajuda a otimizar o tempo. Para uma primeira visita, o ideal é combinar os destinos clássicos. Veja uma sugestão:
Cairo: reserve ao menos três dias para explorar as Pirâmides de Gizé, a Esfinge e o Museu Egípcio de Tahrir.
Luxor e Aswan: a melhor forma de conhecer os templos de Karnak, o Vale dos Reis e Abu Simbel é por meio de um cruzeiro pelo rio Nilo, que dura de três a quatro noites.
Mar Vermelho: se houver tempo, inclua destinos como Hurghada ou Sharm el-Sheikh para relaxar e praticar mergulho em águas cristalinas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.