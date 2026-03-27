Gripe, covid ou resfriado? Saiba como diferenciar os sintomas
Com a mudança de tempo, as doenças respiratórias aumentam; aprenda a identificar os sinais de cada uma para saber como agir e quando procurar um médico
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Com as mudanças de temperatura, os sintomas respiratórios se tornam mais frequentes e geram uma dúvida comum: é gripe, covid-19 ou apenas um resfriado? Embora os quadros possam ser parecidos, alguns sinais específicos ajudam a diferenciar cada condição, orientando sobre os cuidados necessários e o momento certo de procurar um médico.
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Sinais clássicos do resfriado
O resfriado geralmente tem um início gradual e sintomas mais leves, concentrados principalmente nas vias aéreas superiores. Os sinais mais comuns incluem:
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espirros frequentes;
dor de garganta leve;
tosse branda.
A febre não é comum em adultos e, quando aparece, costuma ser baixa. O mal-estar é discreto, permitindo que a pessoa mantenha suas atividades diárias com poucas limitações. O quadro tende a melhorar em poucos dias com repouso e hidratação.
Como identificar a gripe
Diferente do resfriado, a gripe, causada pelo vírus influenza, tem um início súbito e seus sintomas são bem mais intensos. A pessoa geralmente se sente "derrubada" de uma hora para outra. Os principais indícios são:
febre alta, acima de 38°C;
dores musculares e nas articulações;
dor de cabeça forte;
cansaço extremo e fraqueza;
tosse seca, que pode evoluir para um quadro com catarro.
A recuperação da gripe é mais lenta, e o mal-estar pode persistir por sete a dez dias. A vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenção contra as complicações da doença.
Os sintomas da covid-19
A covid-19 apresenta uma variedade de sintomas que podem se assemelhar tanto à gripe quanto ao resfriado, mas também possui características próprias. Os sinais podem variar de leves a graves e incluem febre, tosse persistente, cansaço e dores pelo corpo.
Um diferencial que ficou conhecido foi a perda súbita de olfato ou paladar, embora seja menos frequente nas variantes mais recentes do coronavírus. A única forma de confirmar o diagnóstico é por meio de testes específicos, como o de antígeno ou o RT-PCR.
Quando procurar ajuda médica
Independentemente da suspeita, é crucial procurar um serviço de saúde se os sintomas forem graves ou se agravarem. Fique atento a sinais de alerta como falta de ar ou dificuldade para respirar, dor persistente no peito, confusão mental ou febre alta que não melhora com medicamentos. Esses podem indicar uma complicação e exigem avaliação imediata.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.