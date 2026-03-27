Imposto zerado: veja a lista de produtos que ficaram mais baratos

O governo federal zerou o imposto de importação para uma lista de 970 produtos que não possuem fabricação similar no Brasil. A decisão, aprovada em 26 de março de 2026 pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex), tem como objetivo principal reduzir os custos de produção para a indústria nacional e garantir o abastecimento de setores estratégicos.

A redução a zero da alíquota do imposto de importação se aplica a itens incluídos no regime de Ex-tarifário, um mecanismo que permite a isenção temporária para bens de capital (BK) e de informática e telecomunicações (BIT) quando não há produção nacional equivalente.

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Para uma empresa solicitar a isenção, ela precisa comprovar que não existe um produto similar fabricado no país. A análise leva em conta características técnicas, desempenho e preço. O benefício visa incentivar o investimento em tecnologia e a modernização de diferentes áreas da economia brasileira, impactando diretamente os custos de produção. No entanto, o repasse dessa redução ao preço final para o consumidor é indireto e depende da estratégia de cada empresa, sem prazo definido para ocorrer.

É importante notar que, do total de 970 itens, 191 terão a isenção de forma temporária por quatro meses, revertendo tarifas que haviam sido elevadas em fevereiro. Os outros 779 produtos já contavam com concessões anteriores, que foram renovadas pela medida.

Setores e produtos contemplados pela medida

A lista é extensa e abrange majoritariamente insumos e equipamentos para a indústria. Entre os itens contemplados, destacam-se:

Medicamentos para tratamento de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia;

Fungicidas e inseticidas para o controle de pragas na agricultura;

Insumos para a indústria têxtil;

Lúpulo, matéria-prima para a fabricação de cerveja;

Produtos destinados à nutrição hospitalar;

Diversos bens de capital (máquinas e equipamentos industriais) e de informática e telecomunicações. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.