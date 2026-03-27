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Imposto zerado: veja a lista de produtos que ficaram mais baratos

De insumos industriais a equipamentos médicos, a medida do governo reduz custos de produção; veja quais setores são beneficiados

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
27/03/2026 16:46

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Imposto zerado: veja a lista de produtos que ficaram mais baratos
Governo zera imposto de importação de 970 produtos, incluindo medicamentos, visando reduzir custos de produção para a indústria. crédito: Daniel Dan/ Unsplash

O governo federal zerou o imposto de importação para uma lista de 970 produtos que não possuem fabricação similar no Brasil. A decisão, aprovada em 26 de março de 2026 pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex), tem como objetivo principal reduzir os custos de produção para a indústria nacional e garantir o abastecimento de setores estratégicos.

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A redução a zero da alíquota do imposto de importação se aplica a itens incluídos no regime de Ex-tarifário, um mecanismo que permite a isenção temporária para bens de capital (BK) e de informática e telecomunicações (BIT) quando não há produção nacional equivalente.

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Para uma empresa solicitar a isenção, ela precisa comprovar que não existe um produto similar fabricado no país. A análise leva em conta características técnicas, desempenho e preço. O benefício visa incentivar o investimento em tecnologia e a modernização de diferentes áreas da economia brasileira, impactando diretamente os custos de produção. No entanto, o repasse dessa redução ao preço final para o consumidor é indireto e depende da estratégia de cada empresa, sem prazo definido para ocorrer.

É importante notar que, do total de 970 itens, 191 terão a isenção de forma temporária por quatro meses, revertendo tarifas que haviam sido elevadas em fevereiro. Os outros 779 produtos já contavam com concessões anteriores, que foram renovadas pela medida.

Setores e produtos contemplados pela medida

A lista é extensa e abrange majoritariamente insumos e equipamentos para a indústria. Entre os itens contemplados, destacam-se:

  • Medicamentos para tratamento de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia;

  • Fungicidas e inseticidas para o controle de pragas na agricultura;

  • Insumos para a indústria têxtil;

  • Lúpulo, matéria-prima para a fabricação de cerveja;

  • Produtos destinados à nutrição hospitalar;

  • Diversos bens de capital (máquinas e equipamentos industriais) e de informática e telecomunicações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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