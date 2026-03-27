Descubra Cartagena: dicas para uma viagem inesquecível na Colômbia

Cartagena das Índias é um convite para mergulhar na história e na cultura vibrante do Caribe colombiano. Com suas muralhas centenárias, ruas de paralelepípedos e casarões coloniais com varandas floridas, a cidade se tornou um dos destinos mais procurados da América do Sul. É o lugar perfeito para quem busca combinar passeios históricos com o descanso em praias de águas cristalinas.

O que fazer na Cidade Murada

O coração de Cartagena pulsa dentro de suas muralhas. A melhor forma de conhecer a região é se perder por suas ruas coloridas, sem pressa. Cada esquina revela uma nova surpresa, como a imponente Torre do Relógio, porta de entrada principal para a Cidade Murada (o centro histórico), e a movimentada Plaza de Bolívar.

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Reserve um tempo para admirar a arquitetura dos casarões coloniais, com suas sacadas de madeira repletas de flores. Ao entardecer, as praças ganham vida com apresentações de dança e música, criando um cenário perfeito para tomar um café ou uma bebida refrescante.

Praias e ilhas para relaxar

Embora a cidade tenha praias urbanas, as mais paradisíacas ficam um pouco mais distantes. O Arquipélago das Ilhas do Rosário é um passeio indispensável. A viagem de barco, que dura cerca de uma hora e parte do cais da cidade, leva a ilhas de areia branca e mar azul-turquesa, ideais para praticar snorkel ou apenas relaxar.

Outra opção popular é a Playa Blanca, na Ilha de Barú, conhecida por sua extensa faixa de areia e águas calmas. É possível chegar de barco ou por via terrestre. O ideal é reservar um dia inteiro para aproveitar o passeio e a beleza natural da região, mas tenha em mente que a praia pode ficar bastante movimentada, especialmente nos fins de semana e feriados.

Sabores do Caribe colombiano

A gastronomia de Cartagena é uma atração à parte. A culinária local mistura influências indígenas, africanas e espanholas. Experimente o peixe frito com arroz de coco e patacones (banana-da-terra frita), um clássico que representa bem os sabores locais.

Não deixe de provar as comidas de rua, como a arepa de huevo, uma massa de milho frita recheada com ovo. Para se refrescar, procure as famosas palenqueras, mulheres com suas roupas coloridas que vendem frutas frescas e doces típicos pelo centro histórico.

Dicas práticas para sua viagem

Para aproveitar ao máximo sua estadia em Cartagena, planejar alguns detalhes faz toda a diferença. Confira algumas informações úteis:

Melhor época: a estação seca, entre dezembro e abril, é ideal para visitar a cidade, com dias ensolarados e pouca chuva.

Moeda: o peso colombiano (COP) é a moeda local. A maioria dos estabelecimentos aceita cartão, mas é bom ter dinheiro em espécie para pequenas despesas.

Saúde e bem-estar: o calor é intenso durante todo o ano. Use protetor solar, beba muita água e prefira roupas leves.

Segurança: como em qualquer grande destino turístico, mantenha a atenção com seus pertences. À noite, prefira circular pelas áreas mais iluminadas e movimentadas.

Transporte: dentro da Cidade Murada, a melhor opção é caminhar. Para trajetos mais longos, utilize táxis ou aplicativos de transporte. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.