Algarve em 2026: 5 praias e dicas para fugir do óbvio

Planejar uma viagem para Portugal em 2026 exige olhar além do óbvio, especialmente no Algarve. A região, famosa por suas praias douradas e falésias imponentes, vai muito além dos cartões-postais lotados. Para quem busca uma experiência autêntica, com tranquilidade e paisagens preservadas, existem verdadeiros refúgios escondidos ao longo da costa sul do país.

Explorar esses locais menos conhecidos é a chave para fugir das multidões e descobrir o verdadeiro charme algarvio. Com um bom planejamento, é possível montar um roteiro que combina mar, natureza e vilarejos cheios de história, garantindo uma viagem inesquecível.

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5 praias para sair do roteiro tradicional

Para quem deseja fugir da agitação, a escolha da praia certa faz toda a diferença. Algumas opções oferecem cenários únicos e uma atmosfera muito mais calma, mesmo durante a alta temporada. Conheça cinco alternativas para incluir no seu roteiro:

Praia do Carvalho: Localizada perto de Carvoeiro, seu acesso é o grande diferencial: um túnel escavado à mão nas rochas. A pequena enseada é cercada por altas falésias, que garantem um visual espetacular e águas protegidas e cristalinas, perfeitas para um mergulho.

Praia de Cacela Velha: Situada no Parque Natural da Ria Formosa, esta praia oferece uma paisagem diferente. Para chegar à faixa de areia, é preciso atravessar um trecho da ria em pequenos barcos ou a pé, durante a maré baixa. A recompensa é uma praia quase deserta com vista para o vilarejo histórico.

Praia da Bordeira: Na Costa Vicentina, esta praia tem uma beleza selvagem e intocada. Com um areal imenso, dunas e uma ribeira que deságua no mar, é o destino ideal para quem gosta de caminhadas, natureza e esportes como o surfe.

Praia dos Arrifes: Embora esteja próxima da movimentada Albufeira, esta pequena praia parece um segredo bem guardado. Suas três imponentes formações rochosas, conhecidas como 'Três Penedos', criam um cenário único e fotogênico, além de piscinas naturais na maré baixa.

Ilha de Tavira: Acessível por balsa a partir da cidade de Tavira, esta ilha oferece quilômetros de areia branca e fina. É um local perfeito para quem busca espaço e tranquilidade, com infraestrutura na medida certa e águas mais quentes e calmas.

Dicas para uma viagem tranquila

Para aproveitar ao máximo os tesouros escondidos do Algarve, algumas dicas são valiosas. A melhor época para visitar é nos meses de maio, junho e setembro. Nesses períodos, o clima é agradável, os preços são mais baixos e as praias estão bem mais vazias do que em julho e agosto.

Alugar um carro é fundamental para explorar a região com liberdade. Muitas das praias menos conhecidas não são facilmente acessíveis por transporte público. Ter um veículo permite descobrir enseadas remotas e vilarejos do interior, que guardam a gastronomia mais autêntica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.