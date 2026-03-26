Roteiro 007: visite 7 locações espetaculares dos filmes de James Bond

Os filmes de James Bond transportam o público para um mundo de espionagem, glamour e ação em cenários deslumbrantes ao redor do globo. Mais do que meros panos de fundo, muitas dessas locações se tornaram personagens icônicas da franquia. Para os fãs que sonham em seguir os passos do agente 007, preparamos um roteiro com sete destinos espetaculares que serviram de palco para missões inesquecíveis.

Khao Phing Kan, Tailândia

Conhecida mundialmente como a "Ilha de James Bond", esta formação rochosa na Baía de Phang Nga ganhou fama após aparecer em “007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro”, de 1974. No filme, o local serve como o esconderijo do vilão Scaramanga. Hoje, é um dos pontos turísticos mais visitados da Tailândia, com passeios de barco que levam os visitantes para ver de perto a paisagem exótica.

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Glencoe, Escócia

As paisagens dramáticas e melancólicas de Glencoe foram o cenário perfeito para a casa da família de James Bond em “007 - Operação Skyfall”, de 2012. A estrada A82, que corta o vale, foi palco de uma das cenas mais emblemáticas do filme, com Bond e M observando o horizonte. A região é ideal para quem aprecia natureza selvagem, trilhas e a atmosfera única das Highlands escocesas.

Matera, Itália

A cidade histórica de Matera, com suas casas esculpidas em rochas, foi o palco da eletrizante sequência de perseguição que abre “007 - Sem Tempo para Morrer”, de 2021. As ruas estreitas e a arquitetura milenar da cidade, Patrimônio Mundial da UNESCO, proporcionaram um cenário impressionante para as acrobacias do espião. Visitar Matera é como viajar no tempo.

Casino de Monte Carlo, Mônaco

Nenhum roteiro de 007 estaria completo sem uma parada no luxuoso Casino de Monte Carlo. O local simboliza a sofisticação do personagem e apareceu em filmes como “007 - Nunca Mais Outra Vez”, de 1983, e “007 Contra GoldenEye”, de 1995. Mesmo quem não pretende jogar pode visitar o cassino e sentir a atmosfera de elegância que define o universo de Bond.

Lago Como, Itália

O deslumbrante Lago Como serviu de locação para momentos cruciais em “007 - Cassino Royale”, de 2006. A Villa del Balbianello foi o local onde Bond se recupera após ser torturado, enquanto a Villa La Gaeta foi o cenário da cena final, onde ele captura o Sr. White. A região é famosa por suas paisagens alpinas, vilas luxuosas e águas cristalinas.

Piz Gloria, Suíça

No topo da montanha Schilthorn, nos Alpes Suíços, fica o Piz Gloria. Este restaurante giratório foi o esconderijo do vilão Blofeld em “007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade”, de 1969. O local mantém a temática do filme até hoje, com uma exposição interativa e um menu especial. A vista panorâmica de 360 graus dos alpes é, por si só, uma experiência cinematográfica.

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Castelo de Himeji, Japão

Considerado um tesouro nacional japonês, o Castelo de Himeji foi transformado em uma escola de treinamento ninja em “Com 007 Só Se Vive Duas Vezes”, de 1967. Com sua arquitetura imponente e jardins impecáveis, o local é um dos castelos mais bem preservados do Japão. Uma visita permite explorar a história dos samurais e reviver as cenas de ação do filme.