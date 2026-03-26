5 dicas para começar a estudar para o concurso do INSS antes do edital

A expectativa por um novo concurso do INSS, previsto para 2026, já mobiliza milhares de candidatos em todo o país. O instituto solicitou a abertura de 8.500 vagas, sendo 7.000 para Técnico do Seguro Social e 1.500 para Analista do Seguro Social, e o pedido está em análise no Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). Para quem busca uma dessas vagas, sair na frente da concorrência é fundamental, e a preparação pode começar muito antes da publicação do edital. Começar a estudar agora é a estratégia mais eficaz para construir uma base sólida de conhecimento e garantir um bom desempenho.

Organizar os estudos com antecedência aumenta significativamente as chances de aprovação. Veja cinco passos práticos para iniciar sua preparação de forma imediata e estruturada:

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Conheça o último edital: o documento do concurso anterior, realizado em 2022, é o seu mapa inicial. Analise o conteúdo programático, o estilo das questões e os critérios de avaliação. As matérias cobradas foram: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo e, a mais importante, Direito Previdenciário. Priorize as matérias de base: comece pelas disciplinas que formam o núcleo do concurso. Direito Previdenciário corresponde a maior parte da prova e exige dedicação especial. Em seguida, foque em Língua Portuguesa e Direito Administrativo, que também possuem peso relevante e costumam ser cobradas em qualquer certame da área. Monte um cronograma viável: a constância é mais importante que a intensidade. Crie um plano de estudos que se encaixe na sua rotina, distribuindo as matérias ao longo da semana. Defina metas realistas, como estudar de uma a duas horas por dia e revisar o conteúdo nos fins de semana. O importante é manter o ritmo. Selecione bons materiais de estudo: invista em materiais focados e atualizados. Utilize apostilas, videoaulas e, principalmente, a legislação seca, que é a fonte primária para as questões de direito. A própria prova do último concurso é uma excelente ferramenta para entender o nível de exigência da banca examinadora. Resolva questões de provas anteriores: a prática é essencial para fixar o conteúdo e se familiarizar com o formato da prova. Resolva o máximo de questões de concursos passados do INSS. Isso ajuda a entender o estilo da banca organizadora, identificar os tópicos mais cobrados e treinar o gerenciamento do tempo durante o exame. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.