5 curiosidades sobre a história de Porto Alegre que você talvez não saiba

Porto Alegre celebra seu aniversário em 26 de março. Para além das comemorações, a capital gaúcha tem uma trajetória marcada por fatos e personagens que nem todos os moradores conhecem. Histórias curiosas ajudam a contar como o antigo povoado se transformou em uma das principais metrópoles do país.

Mergulhar nesses detalhes é uma forma de entender a identidade da cidade. Desde mudanças de nome até o reconhecimento por atos de bravura, cada episódio moldou a cultura e o cenário urbano que vemos hoje. Conheça cinco curiosidades sobre a história de Porto Alegre.

Fatos pouco conhecidos sobre a capital gaúcha

1. A cidade já teve outros nomes

Antes de ser oficialmente Porto Alegre, a região era um povoado chamado Porto de Viamão. Com a chegada de casais açorianos, o local foi elevado à categoria de Freguesia em 1772, sob o nome de São Francisco do Porto dos Casais. Apenas um ano depois, em 1773, a freguesia foi renomeada para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, nome que com o tempo foi simplificado para o atual.

2. Palco de batalhas na Revolução Farroupilha

Durante a Revolução Farroupilha (1835-1845), Porto Alegre foi um cenário estratégico. Os farrapos tomaram a cidade logo no início do conflito, mas as forças imperiais a retomaram no ano seguinte. Ao contrário do que muitos pensam, a cidade não foi a capital da República Riograndense; na verdade, permaneceu como um bastião legalista durante a maior parte da guerra, o que lhe rendeu uma honraria imperial.

3. O título de "Leal e Valorosa"

A cidade ostenta o título de "Mui Leal e Valorosa Cidade de Porto Alegre" em seu brasão. A honraria foi concedida pelo imperador dom Pedro II em 1841, como reconhecimento pela lealdade da cidade à Coroa durante a Revolução Farroupilha, após resistir aos cercos e tentativas de retomada pelos rebeldes.

4. O mercado que renasceu das cinzas

O Mercado Público, um dos principais pontos turísticos, tem uma história de resiliência. O prédio histórico, inaugurado em 1869, já sofreu quatro grandes incêndios: em 1912, 1976, 1979 e 2013. Em todas as ocasiões, o espaço foi reconstruído e devolvido à população, reforçando seu papel central na vida porto-alegrense.

5. O Laçador tem um rosto conhecido

A estátua do Laçador, um dos maiores símbolos do estado, foi inspirada em uma figura real. O modelo para a obra do escultor Antônio Caringi foi o tradicionalista Paixão Côrtes, um dos fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A estátua, inaugurada em 1958, imortalizou não apenas um símbolo, mas também um dos grandes guardiões da cultura local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.