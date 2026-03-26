5 cidades da Itália baratas e charmosas para fugir do roteiro óbvio

Planejar uma viagem para a Itália muitas vezes nos leva a pensar em destinos como Roma, Veneza ou Florença. Embora sejam cidades incríveis, o alto fluxo de turistas e os preços elevados podem desanimar. A boa notícia é que o país oferece alternativas igualmente charmosas e, o melhor de tudo, bem mais acessíveis para o seu bolso.

Explorar cidades fora do circuito tradicional permite uma imersão mais autêntica na cultura italiana, com menos multidões e mais oportunidades de vivenciar o dia a dia local. De centros históricos medievais a metrópoles cheias de arte, há opções para todos os gostos. Descubra cinco destinos que valem a pena incluir no seu roteiro.

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Bolonha

Conhecida como "a douta, a gorda e a vermelha", Bolonha é um dos segredos mais bem guardados da Itália. A cidade abriga a universidade mais antiga do Ocidente, o que lhe confere uma atmosfera jovem e vibrante. Seus cerca de 40 quilômetros de pórticos medievais protegem do sol e da chuva, tornando os passeios pelo centro histórico sempre agradáveis.

A gastronomia é o ponto alto. Bolonha é a capital da região da Emília-Romanha, berço de iguarias como o molho à bolonhesa original (ragù), a mortadela e o queijo parmesão. Comer bem aqui custa muito menos do que nas cidades mais turísticas.

Turim

Localizada no norte, aos pés dos Alpes, Turim foi a primeira capital da Itália unificada. A cidade respira elegância, com suas praças majestosas, cafés históricos e palácios barrocos. É também a casa da Fiat e um importante polo industrial, mas seu charme reside na rica herança cultural.

Além de abrigar o famoso Museu Egípcio, um dos mais importantes do mundo dedicados à cultura egípcia fora do Egito, Turim é um paraíso para os amantes de chocolate. Aproveite para provar o "bicerin", uma bebida quente tradicional feita com café, chocolate e creme de leite. Os custos com hospedagem e alimentação são surpreendentemente razoáveis.

Palermo

A capital da Sicília é uma explosão de cores, sons e sabores. Palermo oferece uma experiência intensa e inesquecível, com uma mistura fascinante de influências árabes, normandas e barrocas em sua arquitetura. Seus mercados de rua, como o Ballarò e o Vucciria, são imperdíveis para provar a autêntica comida de rua siciliana.

A cidade é uma base excelente para explorar as praias da região, como Mondello, ou fazer uma viagem de um dia para Cefalù. Palermo se destaca como um dos destinos mais baratos da Itália.

Gênova

Muitas vezes ofuscada por suas vizinhas na Riviera Italiana, Gênova tem um dos maiores centros históricos medievais da Europa. O labirinto de ruas estreitas, conhecidas como "caruggi", revela praças escondidas, igrejas antigas e palácios suntuosos. Como um importante porto histórico, a cidade tem uma forte identidade marítima.

Não deixe de visitar o Aquário de Gênova, um dos mais importantes da Europa, e provar o autêntico pesto alla genovese em seu local de origem. A cidade oferece uma excelente relação custo-benefício.

Nápoles

Intensa, caótica e cheia de personalidade, Nápoles é uma cidade que desperta paixões. Localizada ao sul de Roma, é o berço da pizza e um lugar onde a história está viva em cada esquina. Seu centro histórico é Patrimônio Mundial da Unesco e abriga tesouros arqueológicos impressionantes.

Além de ser extremamente econômica, Nápoles serve como ponto de partida para visitar as ruínas de Pompeia e Herculano, subir o vulcão Vesúvio ou explorar a deslumbrante Costa Amalfitana. A energia vibrante e a culinária excepcional fazem de Nápoles uma parada obrigatória.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.