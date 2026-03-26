Gotejamento pós-nasal: a causa silenciosa do seu catarro constante

A sensação de catarro preso na garganta, que provoca a necessidade constante de pigarrear, é um incômodo comum, especialmente com as mudanças de temperatura que favorecem quadros respiratórios. Muitas vezes, a causa por trás desse sintoma persistente tem nome: gotejamento pós-nasal. Ele ocorre quando o excesso de muco produzido no nariz e nos seios da face escorre pela parte de trás da garganta.

Embora a produção de muco seja um mecanismo de defesa natural do corpo para umidificar as vias aéreas e reter partículas, o problema surge quando essa produção aumenta ou se torna mais espessa. Em vez de ser eliminado pelo nariz, o excesso de muco desce pela faringe, causando irritação, tosse, a sensação de ter algo parado na garganta e, em muitos casos, afetando a qualidade do sono. Às vezes, o muco não é perceptível pelo nariz, manifestando-se apenas como o pigarro constante, configurando um gotejamento "silencioso".

Leia Mais

O que causa o gotejamento pós-nasal?

Diversas condições podem levar ao aumento da produção de muco e, consequentemente, ao gotejamento. Identificar a origem do problema é o primeiro passo para um alívio eficaz do desconforto. As causas mais comuns incluem:

Rinite e sinusite : processos inflamatórios no nariz e nos seios paranasais, sejam alérgicos ou infecciosos, são os principais gatilhos. A inflamação estimula a produção excessiva de secreção.

Gripes e resfriados: infecções virais aumentam temporariamente a produção de muco como resposta do sistema imunológico para combater os agentes invasores.

Desvio de septo: alterações anatômicas no nariz podem dificultar a drenagem adequada do muco, favorecendo seu acúmulo e escorrimento para a garganta.

Refluxo gastroesofágico : a subida de ácido do estômago pode irritar a garganta e as vias aéreas superiores, levando a um aumento reflexo na produção de muco como forma de proteção.

Mudanças climáticas: o ar frio e seco pode ressecar as membranas nasais, fazendo com que o corpo produza mais muco para compensar a falta de umidade.

Como aliviar os sintomas em casa

Enquanto a causa principal não é tratada, algumas medidas simples podem ajudar a diminuir o incômodo do pigarro constante. Manter o corpo bem hidratado, bebendo bastante água, ajuda a afinar o muco, facilitando sua eliminação. Realizar lavagens nasais com soro fisiológico também é uma prática eficaz para limpar as vias aéreas.

O uso de umidificadores de ar no ambiente, principalmente durante a noite, ajuda a manter as mucosas hidratadas. Evitar a exposição a irritantes conhecidos, como fumaça de cigarro e alérgenos como poeira e pólen, também contribui para reduzir a produção de secreção. Se os sintomas persistirem, a avaliação de um médico especialista, como um otorrinolaringologista ou alergista, é fundamental para um diagnóstico preciso e um tratamento direcionado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.