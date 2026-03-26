Vacina da gripe 2026: campanha começa neste sábado; veja quem pode tomar de graça
Campanha vai de 28 de março a 30 de maio nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste; confira os grupos prioritários e onde se vacinar.
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A campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2026 começa neste sábado, 28 de março, e vai até 30 de maio. A imunização, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acontece nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, com a Região Norte tendo sua campanha no segundo semestre devido às particularidades climáticas. O objetivo principal é reduzir as complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, especialmente nos grupos de maior risco.
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A vacina oferecida pelo SUS é trivalente, segura e atualizada anualmente para proteger contra as principais cepas do vírus que circularam no último ano: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A recomendação é que a imunização seja feita todos os anos, pois a proteção ajuda a evitar casos graves e o colapso do sistema de saúde. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo.
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Quem tem direito à vacina gratuita?
O Ministério da Saúde definiu os grupos prioritários que podem receber a dose sem custos nos postos de saúde. A seleção leva em conta a maior vulnerabilidade a quadros graves da doença. Confira a lista completa:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);
Idosos com 60 anos ou mais;
Trabalhadores da área da saúde;
Professores de escolas públicas e privadas;
Povos indígenas e quilombolas;
Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;
Pessoas com deficiência permanente;
Integrantes das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas;
Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo;
População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Onde e como se vacinar?
As doses estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) das cidades participantes. Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Pessoas em grupos prioritários específicos podem precisar de um documento comprobatório, como laudo médico ou crachá funcional. É importante destacar que a vacina da gripe pode ser aplicada junto com outras vacinas do calendário nacional, inclusive a da Covid-19. Crianças de 6 meses a menores de 9 anos que se vacinam pela primeira vez devem receber duas doses, com um intervalo de 30 dias entre elas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.