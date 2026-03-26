Como denunciar abuso infantil? Veja os canais e saiba como agir

Casos recentes de violência contra crianças trouxeram à tona um debate crucial sobre a proteção de crianças e adolescentes. A situação reforça a importância de a sociedade saber como agir diante de uma suspeita de abuso, um dever que é de todos. Identificar os sinais e conhecer os canais corretos para denunciar de forma segura são passos fundamentais para interromper um ciclo de violência.

Muitas vezes, a vítima não consegue pedir ajuda. Por isso, é essencial estar atento a mudanças de comportamento, que podem ser os primeiros indicativos de que algo está errado. A denúncia é um ato de proteção e pode ser feita de forma anônima, garantindo a segurança tanto de quem denuncia quanto da criança ou adolescente em risco.

Leia Mais

Os sinais de abuso podem variar, mas alguns padrões merecem atenção especial. É importante observar não apenas um único indício, mas um conjunto de alterações que fogem ao comportamento habitual da criança.

Fique atento se notar:

Mudanças repentinas de humor, como tristeza profunda, agressividade ou medo sem causa aparente.

Isolamento social, evitando amigos, familiares ou atividades que antes gostava.

Medo ou recusa em ficar perto de uma pessoa específica.

Conhecimento ou comportamento sexualizado inadequado para a idade.

Surgimento de hematomas, arranhões ou outras lesões sem explicação plausível.

Queda brusca no rendimento escolar ou dificuldade de concentração.

Principais canais de denúncia

Ao identificar uma suspeita, o passo seguinte é acionar as autoridades competentes. O sistema de proteção brasileiro oferece canais seguros e sigilosos para que qualquer cidadão possa reportar uma situação de violência. A denúncia não exige provas concretas, apenas indícios.

Os principais meios são:

Disque 100: É o principal canal do Disque Direitos Humanos. A ligação é gratuita, a denúncia é anônima e o serviço funciona das 8h às 22h, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. As denúncias também podem ser feitas pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pelo WhatsApp no número (61) 99611-0100, pelo Telegram e pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. O serviço registra e encaminha as informações aos órgãos de proteção responsáveis.

Conselho Tutelar: É o órgão municipal responsável por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Ao receber uma denúncia, os conselheiros têm o dever de apurar a situação e aplicar as medidas de proteção necessárias. Você pode procurar o Conselho Tutelar da sua cidade.

Polícia: Em casos de risco iminente ou flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190. Para registrar um boletim de ocorrência, deve-se procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima, preferencialmente uma Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), se houver em seu município.

Após o registro, a denúncia segue para apuração pelos órgãos competentes, que investigarão os fatos e tomarão as providências para garantir a segurança da vítima. É fundamental que a denúncia seja feita com responsabilidade, fornecendo o máximo de detalhes possíveis para auxiliar na apuração. A omissão também é uma forma de violência e a proteção da vítima deve ser sempre a prioridade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.