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Como denunciar abuso infantil? Veja os canais e saiba como agir

Proteger uma criança é dever de todos; conheça os sinais de abuso e saiba para onde ligar e como reportar uma suspeita de forma segura e anônima

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
26/03/2026 16:06

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Como denunciar abuso infantil? Veja os canais e saiba como agir
A imagem reforça a urgência de identificar os sinais e denunciar a violência contra crianças, um tema central na proteção infantil. crédito: pikisuperstar/ Freepik

Casos recentes de violência contra crianças trouxeram à tona um debate crucial sobre a proteção de crianças e adolescentes. A situação reforça a importância de a sociedade saber como agir diante de uma suspeita de abuso, um dever que é de todos. Identificar os sinais e conhecer os canais corretos para denunciar de forma segura são passos fundamentais para interromper um ciclo de violência.

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Muitas vezes, a vítima não consegue pedir ajuda. Por isso, é essencial estar atento a mudanças de comportamento, que podem ser os primeiros indicativos de que algo está errado. A denúncia é um ato de proteção e pode ser feita de forma anônima, garantindo a segurança tanto de quem denuncia quanto da criança ou adolescente em risco.

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Os sinais de abuso podem variar, mas alguns padrões merecem atenção especial. É importante observar não apenas um único indício, mas um conjunto de alterações que fogem ao comportamento habitual da criança.

Fique atento se notar:

  • Mudanças repentinas de humor, como tristeza profunda, agressividade ou medo sem causa aparente.

  • Isolamento social, evitando amigos, familiares ou atividades que antes gostava.

  • Medo ou recusa em ficar perto de uma pessoa específica.

  • Conhecimento ou comportamento sexualizado inadequado para a idade.

  • Surgimento de hematomas, arranhões ou outras lesões sem explicação plausível.

  • Queda brusca no rendimento escolar ou dificuldade de concentração.

Principais canais de denúncia

Ao identificar uma suspeita, o passo seguinte é acionar as autoridades competentes. O sistema de proteção brasileiro oferece canais seguros e sigilosos para que qualquer cidadão possa reportar uma situação de violência. A denúncia não exige provas concretas, apenas indícios.

Os principais meios são:

  • Disque 100: É o principal canal do Disque Direitos Humanos. A ligação é gratuita, a denúncia é anônima e o serviço funciona das 8h às 22h, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. As denúncias também podem ser feitas pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pelo WhatsApp no número (61) 99611-0100, pelo Telegram e pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. O serviço registra e encaminha as informações aos órgãos de proteção responsáveis.

  • Conselho Tutelar: É o órgão municipal responsável por zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Ao receber uma denúncia, os conselheiros têm o dever de apurar a situação e aplicar as medidas de proteção necessárias. Você pode procurar o Conselho Tutelar da sua cidade.

  • Polícia: Em casos de risco iminente ou flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190. Para registrar um boletim de ocorrência, deve-se procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima, preferencialmente uma Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), se houver em seu município.

Após o registro, a denúncia segue para apuração pelos órgãos competentes, que investigarão os fatos e tomarão as providências para garantir a segurança da vítima. É fundamental que a denúncia seja feita com responsabilidade, fornecendo o máximo de detalhes possíveis para auxiliar na apuração. A omissão também é uma forma de violência e a proteção da vítima deve ser sempre a prioridade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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