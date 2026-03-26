A onda Hallyu: como a cultura sul-coreana dominou o mundo

A cultura sul-coreana se tornou uma força global inescapável. De grupos musicais que quebram recordes de audiência a filmes que conquistam o Oscar, o fenômeno conhecido como Hallyu, ou "onda coreana", redefiniu o cenário do entretenimento mundial. Essa influência se espalhou por diferentes continentes, transformando o país em uma potência cultural e econômica.

Inicialmente impulsionada pela música, a onda cresceu de forma estratégica. O k-pop, com suas produções visuais impecáveis, coreografias sincronizadas e melodias contagiantes, foi a ponta de lança desse movimento. Grupos como BTS e BLACKPINK não apenas dominaram as paradas musicais, mas criaram uma base de fãs global altamente engajada, que consome desde álbuns até produtos licenciados.

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Das telas para o dia a dia

Em paralelo à música, as produções audiovisuais ganharam o mundo. Os doramas, como são chamadas as séries de TV sul-coreanas, encontraram um terreno fértil nos serviços de streaming. Títulos com tramas envolventes, que vão de romances épicos a thrillers modernos, conquistaram um público fiel por sua qualidade cinematográfica e narrativas que geram forte conexão emocional.

O cinema do país também alcançou um novo patamar de reconhecimento. O sucesso de "Parasita", que venceu o Oscar de melhor filme em 2020, abriu portas e consolidou a reputação da Coreia do Sul como um polo de criatividade. Esse prestígio validou a qualidade das produções locais para uma audiência internacional que antes desconhecia sua existência.

O impacto da Hallyu vai além do entretenimento. A popularidade de artistas e séries impulsionou o interesse por outros aspectos da cultura sul-coreana. A indústria da beleza, conhecida como k-beauty, virou referência em inovação de cosméticos. A moda vista nos doramas e nos clipes de k-pop dita tendências, e a culinária do país, ou k-food, ganha cada vez mais apreciadores em todo o mundo.

Esse avanço cultural não foi um acaso. Resulta de décadas de investimento governamental e de uma indústria focada em criar conteúdo de alta qualidade com apelo universal. A estratégia transformou a imagem da Coreia do Sul no cenário global e gerou bilhões para sua economia, provando que a cultura é um dos seus produtos de exportação mais poderosos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.