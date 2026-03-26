Carros elétricos mais baratos do Brasil em 2026: veja a lista atualizada

O cenário dos carros elétricos no Brasil mudou radicalmente em 2026. O que antes parecia um luxo distante, hoje se tornou uma opção viável para muitos motoristas, graças à queda nos preços e à maior variedade de modelos disponíveis no mercado nacional, especialmente os de origem chinesa.

Essa transformação é resultado da forte concorrência entre as montadoras e de fatores como benefícios fiscais, a exemplo da isenção de IPVA em diversos estados. No entanto, é importante notar que este cenário pode mudar, já que a alíquota de importação para veículos elétricos está prevista para subir para 35% a partir de julho de 2026, o que pode impactar os preços futuros.

A briga pelo consumidor na faixa de entrada se intensificou, beneficiando quem busca um veículo para o uso diário com baixo custo de abastecimento e manutenção. Modelos compactos, com boa autonomia para a cidade, dominam a lista dos mais acessíveis.

Os elétricos com melhor custo-benefício em 2026

Renault Kwid E-Tech: a partir de R$ 99.990

Sendo o carro elétrico mais barato do Brasil, o subcompacto da Renault é a porta de entrada para a eletrificação. Ideal para o uso urbano, destaca-se pela agilidade no trânsito e facilidade para estacionar. Sua autonomia, segundo o Inmetro, é de cerca de 185 km, suficiente para os trajetos diários da maioria dos motoristas.

Caoa Chery iCar: a partir de R$ 118.000

Conhecido por sua praticidade e dimensões ultracompactas, o iCar se mantém como uma opção relevante para quem enfrenta os desafios dos grandes centros. É uma alternativa para duas pessoas que buscam máxima agilidade e baixo custo operacional no dia a dia.

BYD Dolphin Mini GL: a partir de R$ 118.990

Líder de vendas no país, o Dolphin Mini é montado no Brasil e combina preço competitivo com um bom pacote tecnológico. A versão de entrada GL oferece autonomia de 250 km (Inmetro), acabamento de qualidade e uma central multimídia de destaque, sendo a escolha de muitos para o primeiro carro elétrico.

Geely EX2 Pro: a partir de R$ 119.990

Um dos modelos mais competitivos de 2026, o EX2 Pro se posiciona como um forte concorrente na faixa de entrada. Seu grande trunfo é a autonomia de 289 km (Inmetro), uma das maiores entre os compactos, aliada a um pacote de equipamentos completo para sua categoria.

Outras opções no mercado

Para quem busca um pouco mais de espaço e autonomia, o mercado oferece opções como o BYD Dolphin (versão não-mini), que se posiciona na faixa de R$ 149.990, servindo como um degrau acima dos modelos de entrada e mostrando a rápida evolução e diversificação do segmento no Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.