Além de 'Chernobyl': 5 filmes e séries impactantes sobre desastres reais

O acidente com o Césio-137 em Goiânia, um dos maiores desastres radiológicos do mundo, continua a despertar curiosidade e a gerar debates. A história, que marcou o Brasil em 1987, mostra o poder devastador de eventos inesperados. Para quem se interessa por como o cinema e a televisão retratam essas tragédias, existe uma série de produções que mergulham em outros acontecimentos que também mudaram o rumo da história.

Explorar essas narrativas é uma forma de entender não apenas a dimensão técnica dos acidentes, mas principalmente o impacto humano por trás deles. A seguir, listamos cinco filmes e séries que reconstroem desastres reais com precisão e sensibilidade, oferecendo um olhar aprofundado sobre a resiliência, as falhas e as lições aprendidas.

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Chernobyl (2019)

Esta minissérie da HBO é uma referência no gênero. A produção narra os eventos que levaram à explosão do reator nuclear na Ucrânia, em 1986, e os esforços desesperados para conter a radiação. O foco está nos cientistas, bombeiros e voluntários que sacrificaram tudo para evitar uma catástrofe ainda maior, expondo a burocracia e as mentiras do sistema soviético.

O Impossível (2012)

Baseado em uma história real, o filme retrata a luta de uma família de turistas para sobreviver ao tsunami que atingiu a Tailândia em 2004. A narrativa é centrada no drama humano e na força dos laços familiares em meio ao caos e à destruição. É um relato poderoso sobre a fragilidade da vida e a solidariedade em momentos de crise extrema.

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016)

A produção detalha as horas que antecederam a explosão da plataforma de petróleo Deepwater Horizon, no Golfo do México, em 2010. O filme expõe as falhas de segurança e as decisões corporativas que resultaram em um dos maiores derramamentos de óleo da história dos Estados Unidos, focando na perspectiva dos trabalhadores que estavam a bordo.

O Dia do Atentado (2016)

Este longa acompanha a resposta das autoridades e da comunidade ao atentado da Maratona de Boston, em 2013. A trama se concentra na caçada aos responsáveis e nos depoimentos de sobreviventes, policiais e equipes de resgate. A obra mostra a união de uma cidade inteira para superar o trauma e buscar justiça.

Três Dias que Mudaram Tudo (2023)

Disponível na Netflix, esta série japonesa oferece uma perspectiva interna sobre o desastre nuclear de Fukushima, em 2011, desencadeado por um terremoto seguido de um tsunami. A história é contada do ponto de vista dos trabalhadores da usina, do governo e das forças armadas, que enfrentaram dilemas impossíveis para tentar evitar o colapso total dos reatores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.