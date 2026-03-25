5 cidades da Itália, além de Roma, que valem a sua visita

Planejar uma viagem à Itália quase sempre começa com Roma, a Cidade Eterna. No entanto, o país oferece um mosaico de experiências que vão muito além de seu principal cartão-postal. De norte a sul, cidades repletas de personalidade convidam a explorar diferentes facetas da cultura, da história e, claro, da gastronomia italiana.

Explorar esses destinos é uma oportunidade de mergulhar em um país mais autêntico, fugindo dos roteiros mais movimentados. Cada local revela um pedaço único da alma italiana, com tradições, dialetos e sabores que contam histórias de séculos. Abaixo, descubra cinco cidades que merecem um espaço no seu roteiro.

Turim: a elegância alpina

Primeira capital da Itália unificada (de 1861 a 1865), Turim exibe uma atmosfera de realeza com suas praças majestosas, cafés históricos e palácios suntuosos. Localizada aos pés dos Alpes, a cidade é o berço do vermute e do chocolate gianduia, tornando o ritual do aperitivo uma experiência obrigatória.

Além da arquitetura imponente, Turim abriga o Museu Egípcio, um dos mais importantes do mundo fora do Cairo, e o Museu Nacional do Automóvel. É um destino que combina sofisticação, história e uma rica tradição culinária, muitas vezes fora do radar da maioria dos turistas.

Bologna: o coração gastronômico

Conhecida como "La Grassa" (A Gorda), Bologna faz jus à sua fama de capital gastronômica da Itália. É aqui que nasceu o autêntico molho ragù, servido com tagliatelle fresco, e não com espaguete. A cidade é um convite para se perder em seu centro histórico medieval, protegido por mais de 60 quilômetros de pórticos, declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Bologna também abriga a universidade mais antiga do mundo ocidental em funcionamento contínuo, fundada em 1088, o que lhe confere uma energia jovem e vibrante. Subir na Torre Asinelli oferece uma vista panorâmica inesquecível dos telhados vermelhos que caracterizam a paisagem local.

Siena: uma viagem ao medievo

No coração da Toscana, Siena parece ter parado no tempo. Seu centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é organizado ao redor da impressionante Piazza del Campo, uma praça em formato de concha onde acontece a famosa corrida de cavalos Palio di Siena.

Caminhar por suas ruas estreitas e sinuosas é como voltar à Idade Média. A Catedral de Siena, com sua fachada de mármore preto e branco, é uma obra-prima da arquitetura gótica italiana e um ponto de visita indispensável.

Matera: a cidade esculpida na rocha

Matera, no sul da Itália, oferece um dos cenários mais espetaculares do país. A cidade é famosa pelos "Sassi", um complexo de casas e igrejas escavadas em rochas calcárias. Considerado um dos assentamentos humanos mais antigos do mundo, o local foi revitalizado e hoje abriga hotéis, restaurantes e galerias de arte.

Caminhar pelos labirintos dos Sassi ao entardecer, quando as luzes começam a acender, é uma experiência mágica. A cidade foi Capital Europeia da Cultura em 2019, consolidando sua posição como um destino único.

Palermo: o caldeirão cultural da Sicília

A capital da Sicília é uma cidade de contrastes vibrantes, onde as influências árabes, normandas e barrocas se encontram em cada esquina. Palermo pulsa com a energia de seus mercados de rua, como o Ballarò e a Vucciria, repletos de cores, sons e sabores intensos.

Seus monumentos, como a Catedral de Palermo e o Palazzo dei Normanni, contam a história de uma ilha que foi encruzilhada de civilizações. Provar a culinária de rua local, como os arancini e o pane con la milza, é parte fundamental da imersão na cultura palermitana.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.