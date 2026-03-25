Roteiro na Coreia do Sul: visite os locais de gravação de seus doramas

Para os fãs de doramas, uma viagem à Coreia do Sul vai muito além dos pontos turísticos tradicionais. É a chance de caminhar pelas mesmas ruas e paisagens que serviram de palco para suas histórias favoritas. De Seul a cidades litorâneas, o país oferece um roteiro completo para quem deseja mergulhar no universo das produções sul-coreanas que conquistaram o mundo.

Muitos desses locais se tornaram verdadeiros pontos de peregrinação, permitindo que os visitantes recriem cenas icônicas. Preparar um roteiro focado nessas locações transforma a viagem em uma experiência imersiva, conectando a ficção com a vibrante realidade do país.

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Palácios e templos históricos

Seul é o ponto de partida ideal, abrigando cenários que aparecem tanto em dramas de época quanto modernos. O Palácio Gyeongbokgung, por exemplo, é uma parada obrigatória. Com sua arquitetura imponente e jardins deslumbrantes, o local serviu de pano de fundo para inúmeras séries históricas, transportando os visitantes diretamente para a Dinastia Joseon.

Outro ponto emblemático é a Bukchon Hanok Village, uma vila preservada com casas tradicionais coreanas. Suas vielas charmosas são frequentemente usadas para filmar cenas que retratam o contraste entre o antigo e o novo, um tema recorrente em muitas produções.

Cenários urbanos e cafés temáticos

A modernidade de Seul também brilha nas telas. O riacho Cheonggyecheon, que corta o centro da cidade, é um local popular para cenas de caminhadas e encontros românticos, como visto na série “Flower of Evil”. Já a N Seoul Tower, no topo do Monte Namsan, oferece vistas panorâmicas e é famosa por suas cenas de declarações de amor.

Além dos espaços públicos, muitos cafés se tornaram famosos por aparecerem em doramas. Explorar bairros como Hongdae e Itaewon revela estabelecimentos que não só serviram de locação, mas que hoje celebram essa conexão, atraindo fãs que buscam um café e uma foto perfeita.

Locais icônicos fora da capital

Para uma imersão completa, vale a pena explorar outras regiões. A seguir, alguns destinos que ficaram marcados por cenas inesquecíveis:

Praia de Jumunjin (Gangneung): O quebra-mar nesta praia se tornou mundialmente famoso pela cena poética do drama “Goblin”. Hoje, o local atrai casais e fãs que buscam recriar o momento mágico à beira-mar.

Petite France (Gapyeong): Este parque temático, que recria uma vila francesa, foi cenário de diversas produções, incluindo “Secret Garden”. Suas construções coloridas e atmosfera única garantem um passeio encantador.

Pocheon Art Valley: O lago Cheonjuho, no Pocheon Art Valley, foi o cenário para o reencontro emocionante dos protagonistas de “Pousando no Amor” na Coreia do Sul. A paisagem, que mistura arte e natureza, é impressionante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.