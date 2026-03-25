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Vacina contra a gripe em BH: veja onde se vacinar e quem tem direito

A campanha de vacinação contra o H1N1 já começou; confira a lista de postos de saúde, os grupos prioritários e os documentos necessários para se proteger

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
25/03/2026 16:13

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Vacina contra a gripe em BH: veja onde se vacinar e quem tem direito
A aplicação das doses da vacina contra a gripe é essencial para proteger os moradores de Belo Horizonte contra o vírus influenza. crédito: Freepik

A campanha de vacinação contra a gripe já começou em Belo Horizonte. Os moradores da capital podem procurar qualquer um dos centros de saúde da cidade para receber o imunizante, que protege contra as principais cepas do vírus influenza em circulação, incluindo o H1N1. A mobilização busca reduzir os casos graves e as internações decorrentes da doença.

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A vacinação ocorre em um momento estratégico, com a chegada do outono, período em que as temperaturas mais baixas favorecem a disseminação de vírus respiratórios. A dose oferecida na rede pública é trivalente e atualizada anualmente para garantir a proteção contra as mutações mais recentes do vírus.

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Quem pode se vacinar contra a gripe?

Nesta primeira fase, a campanha é direcionada aos grupos considerados prioritários, ou seja, aqueles com maior risco de desenvolver complicações. A Secretaria Municipal de Saúde definiu o seguinte público-alvo:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

  • Idosos com 60 anos ou mais;

  • Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

  • Trabalhadores da área da saúde;

  • Professores de escolas públicas e privadas;

  • Povos indígenas;

  • Quilombolas;

  • Pessoas em situação de rua;

  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

  • Pessoas com deficiência permanente;

  • Profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas;

  • Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo;

  • Trabalhadores portuários;

  • Trabalhadores dos Correios;

  • População privada de liberdade, jovens sob medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

A prefeitura informará em seus canais oficiais sobre a possível ampliação da campanha para o público geral em etapas futuras, conforme a disponibilidade de doses e a adesão dos grupos prioritários.

O que é preciso levar e onde se vacinar?

Para receber a vacina, é fundamental apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacinação. Para grupos específicos, como profissionais de certas áreas ou pessoas com comorbidades, pode ser solicitado um comprovante da condição, como um laudo médico ou um crachá funcional. Puérperas podem apresentar também a certidão de nascimento do bebê ou o cartão da gestante.

A aplicação das doses acontece nos 153 centros de saúde de Belo Horizonte, além do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. O horário de funcionamento das salas de vacina é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É recomendado que a população procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para evitar longos deslocamentos e aglomerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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