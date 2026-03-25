Além do Brent: conheça outros tipos de petróleo negociados no mundo

Quando se fala no preço do petróleo, o barril do tipo Brent costuma ser a primeira referência que vem à mente, principalmente com as flutuações recentes ligadas a tensões geopolíticas. Contudo, ele não é o único. O mercado global negocia diferentes tipos de petróleo, e cada um tem características e preços distintos, como o americano WTI, que também domina as manchetes econômicas.

Essas variações de preço e tipo acontecem porque o petróleo bruto não é todo igual. A composição do óleo extraído em cada região do planeta é única. Fatores como a densidade e o teor de enxofre determinam sua qualidade e, consequentemente, o custo para transformá-lo em combustíveis como gasolina e diesel.

Leia Mais

Brent e WTI: os gigantes do mercado

O Brent, extraído em campos no Mar do Norte, é a referência para cerca de 80% do petróleo comercializado globalmente. Classificado como um petróleo 'leve' e 'doce' por sua baixa densidade e baixo teor de enxofre, ele serve como principal indicador para os mercados da Europa, África e Oriente Médio. Por ser produzido no mar, seu transporte por navios para diferentes continentes é relativamente simples, o que contribui para sua popularidade como padrão global.

Já o West Texas Intermediate (WTI) é a grande referência para o mercado americano. Extraído principalmente em bacias terrestres no Texas, Estados Unidos, ele é conhecido por sua qualidade premium: é um petróleo extremamente 'leve' e 'doce', com densidade e teor de enxofre ainda menores que os do Brent, o que torna seu refino mais fácil e barato para produzir gasolina.

Por que os preços são diferentes?

A principal razão está na composição química e na logística. Um petróleo “doce”, como o WTI, é mais valorizado porque exige menos processos para remover o enxofre. No entanto, sua localização de extração, longe da costa, pode encarecer o transporte para o mercado internacional em comparação com o Brent, que já sai do mar.

Essa dinâmica de oferta, demanda, qualidade e custos de transporte faz com que os preços do Brent e do WTI flutuem de maneira independente, embora geralmente sigam tendências parecidas. Em alguns momentos, o WTI chega a ser mais caro; em outros, o Brent assume a liderança.

Outras referências importantes

Para o mercado asiático, a referência costuma ser o petróleo Dubai/Oman. Ele representa melhor o tipo de óleo mais pesado e com maior teor de enxofre produzido no Oriente Médio e vendido para a Ásia. Sua cotação é fundamental para as economias daquela região.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) também utiliza sua própria cesta de referência, conhecida como "OPEC Reference Basket". Ela é calculada como uma média dos preços dos petróleos produzidos pelos países-membros e serve como um termômetro para as decisões de produção do cartel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.