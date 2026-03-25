Como se proteger de fake news em portais e grupos de WhatsApp

A avalanche de informações em portais de notícias e grupos de WhatsApp torna cada vez mais difícil diferenciar o que é verdade do que é mentira. Notícias falsas, as chamadas fake news, são criadas para enganar, gerar pânico ou influenciar opiniões, e se espalham com uma velocidade impressionante. Proteger-se delas exige atenção e um olhar crítico sobre o conteúdo que consumimos e compartilhamos todos os dias.

O primeiro passo é sempre desconfiar. Títulos muito sensacionalistas, que prometem soluções milagrosas ou fazem denúncias bombásticas sem apresentar provas, são um forte indício de desinformação. Muitas vezes, o objetivo é apenas gerar cliques, apelando para a curiosidade ou para o medo do leitor. Por isso, nunca leia apenas a manchete.

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Como identificar uma notícia falsa

Verificar a fonte da informação é fundamental. A notícia foi publicada por um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade? Se você não conhece o site, pesquise sobre ele. Muitos portais de fake news imitam a aparência de grandes jornais para confundir o leitor — fique atento a detalhes no endereço do site (URL), como a troca de letras ou o uso de domínios incomuns. Erros de português, formatação estranha e excesso de letras maiúsculas também são sinais de alerta.

Outro ponto importante é observar a data de publicação. É comum que notícias antigas sejam compartilhadas como se fossem atuais, tirando os fatos de contexto para gerar uma nova onda de desinformação. Verifique se o conteúdo é recente antes de tirar conclusões ou compartilhar.

Cuidados redobrados no WhatsApp

No aplicativo de mensagens, a atenção deve ser ainda maior. Mensagens com a etiqueta “Encaminhada com frequência” indicam que o conteúdo já foi compartilhado cinco ou mais vezes em sequência, um traço comum em correntes de desinformação. O próprio WhatsApp oferece um botão de busca (ícone de lupa) ao lado dessas mensagens para facilitar a verificação. Desconfie de áudios, vídeos e imagens, pois podem ser facilmente editados ou retirados de contexto — use ferramentas de busca reversa para checar a origem de fotos.

Antes de acreditar em uma informação recebida, faça uma busca simples na internet. Se a notícia for verdadeira, outros veículos de comunicação confiáveis também estarão falando sobre o assunto. Agências de checagem, como Lupa e Aos Fatos, também são ferramentas úteis para verificar a veracidade de um conteúdo.

A regra de ouro é: na dúvida, não compartilhe. Ao repassar uma informação sem checar, você contribui para a desinformação. Interromper esse ciclo é uma responsabilidade de todos e começa com uma atitude simples de questionar e verificar o que se lê.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.